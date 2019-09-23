Kaskodan kaçış

Ekonomik kriz tüketicileri her alanda tasarruf yapmaya yöneltti. Bu alanlardan biri de sigorta.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından açıklanan ilk 6 aylık sonuçlara göre, hayatdışı branşlarındaki poliçe sayısı (dönem içi kesilen) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.3 artarak 34 milyon 537 bin 438 adede çıkarken, hayat sigortası poliçe sayısı (dönem sonu yaşayan) yüzde 2.3 düşerek 3 milyon 661 bin 205 adede indi.

Bu kapsamda, yollardaki 23 milyona araca karşılık yüzde 25’lik penetrasyon oranıyla tartışma konusu olan kasko sigortasında kesilen poliçe sayısı yüzde 4 (118 bin adet) azalarak 2 milyon 832 bin 277 adede indi. Bir başka dikkat çekici düşüş yüzde 6.9 ile DASK hariç yangın ve doğal afet sigortalarında görüldü, poliçe sayısı 3 milyon 558 bin 716 adede indi. Nakliyattaki yüzde 9.1’lik düşüş de önemli. Bu branşta poliçe sayısı 589 bin 158 adede geriledi. En büyük branş olan zorunlu trafik sigortasında ise poliçe sayısı sadece yüzde 2.1 artarak 8 milyon 354 bin 414 adede çıktı. Sağlıktaki poliçe de yüzde 8.8 artarak 1 milyon 317 bin 321 adede ulaştı.

KREDİYE BAĞIMLI

Türkiye’de, esas olarak banka kredisine yüksek bağımlılığıyla dikkat çeken hayat sigortasına yakından bakınca, kriz nedeniyle azalan kredi kullanımının etkileri rahatça görülüyor. Örneğin kredi kapsamıdaki yıllık vefat sigortası poliçe sayısı yüzde 12.7 düşerek 837 bin 479 adede indi. Yine kredi kapsamındaki uzun vadeli vefat sigortası poliçesi de yüzde 38.2 düşerek 984 bin 428 adede geriledi.