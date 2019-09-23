Thomas Cook iflasından Türkiye’ye ağır fatura

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmeleri sonuç vermeyince resmen battı.

178 yıllık şirketin batışı üzerine, dünyanın birçok yerine bu şirketle tatile gitmiş olan 150 bini aşkın İngiliz tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için büyük bir geri dönüş operasyonu başlatıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Türkiye’deki işletmelerin Thomas Cook kaynaklı riskini “birkaç 100 milyon pound” seviyesinde tahmin ettiğini belirten Thomas Cook’ta yüzde 8 pay ile en büyük ikinci hissedar konumundaki Neşet Koçkar, borç ödemesinde Türkiye’deki otellere sıra gelmesinin ise zor göründüğünü söyledi.

BREXİT ETKİSİ

Thomas Cook, batışını önlemek için gereken 200 milyon sterlini bulamamıştı. Bu batışta iklim krizinin de etkili olduğu vurgulanıyor. Mayıs 2108’de Avrupa çapında hissedilen sıcak hava dalgası, insanların tatil planlarını geciktirdi ya da evde kalmalarına neden oldu. 2019’da ise Thomas Cook, Brexit belirsizliği ve bunun sonucu olarak sterlinin değerinde düşüş nedeniyle müşterilerinin tatil planlarını ertelediklerini açıklamıştı.

Şirket, 2007’de yapılan kötü bir şirket evliliğinin, tırmanan borçların ve internet üzerinden tatil planlama furyasının kurbanı oldu aslında. 2007’de MyTravel adlı şirketle birleşip yıllık 75 milyon tasarruf yapmayı planlarken 1.5 milyar sterlin zarar etti. Şirket 2011’de de büyük bir krizin eşiğinden dönmüştü. 1.1 milyar sterlin borcunu erteleyebilmiş, ancak o tarihten bu yana 1.2 milyar dolar faiz ödemek zorunda kalmıştı.

Geçen ağustosta Thomas Cook yeniden yapılanma planlarını açıkladı. Geçen hafta sonu planlar çöktü ve şirket iflas etti. Bazı uzmanlar Thomas Cook’un bir süre daha ayakta kalması için gereken 200 milyon sterlini hükümetin vermesi gerektiğini söyledi. Ancak hükümet bunun bir şirketi ilgilendiren ticari bir mesele olduğunu ve şirketin batışından etkilenen müşterilerin sivil havacılık sigortası kapsamında koruma altında olduğunu açıkladı.

KAYYIM SÜRECİ BAŞLAYACAK Tasfiye kararı alınan seyahat şirketi Thomas Cook’ta yüzde 8 pay ile en büyük ikinci hissedar konumundaki Neşet Koçkar, bundan sonra şirkette kayyım sürecinin başlayacağını, ardından şirket varlıklarının bir bütün olarak ya da parça parça satılarak borçların kapanması yoluna gidileceğini söyledi.

Türkiye’deki işletmelerin Thomas Cook kaynaklı riskini “birkaç 100 milyon pound” seviyesinde tahmin ettiğini belirten Koçkar, borç ödemesinde Türkiye’deki otellere sıra gelmesinin ise zor göründüğünü söyledi.

21 BİN ÇALIŞAN

Yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık eden, 2018 yılında cirosu 12 milyar dolara ulaşan Thomas Cook, doğrudan 21 bin insanı istihdam ediyordu. Çalışanların durumunun ne olacağı ise belirsiz. Şirketin, 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor. Thomas Cook’un toplam 560 ofisi vardı.

Thomas Cook iflası dünya genelinde tatildeki yüz binlerce Thomas Cook müşterisinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

Thomas Cook İkinci Dünya Savaşı’nın ardından iflasla karşı karşıya kaldığında 1948’de kamulaştırılmış, 1972’ye kadar bu statüsü devam etmişti.

Şirketin karşı karşıya olduğu devasa borca rağmen yöneticilere son beş yılda 20 milyon sterlin ikramiye ödemesi yapıldığı belirtiliyor.

OTELLERİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, tasfiye sürecindeki Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye’nin yıllık 600 bin ile 700 bin turist kaybı yaşayabileceğini söyledi.

Sadece Thomas Cook ile çalışan 30-40 odalı oteller bulunduğunu belirten Ayık, yüz binlerce pound alacağı olan bu tür otellerin çok zor durumda kalabileceğine işaret etti. Ayık, Thomas Cook’un tasfiyesinin özellikle bu şirketten alacaklı olan çok sayıda küçük işletme için risk oluşturduğunu belirterek, “Kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme var. Bu oteller arasında 100 bin-200 bin pound alacağı olan otellerin olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum” dedi. Türkiye’de şu anda İngiltere ve Avrupa’dan Thomas Cook vasıtasıyla gelen 45 bin turist bulunuyor.

SİGORTA DEVREDE

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini durduran Thomas Cook’tan önemli miktarda alacakları bulunuyor. Bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecek. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanı sıra tatillerini satın almış ama henüz tatillerine başlamamış olanlar için İngiliz resmi makamlarının devreye girdiğini bildiren Bağlıkaya, “Bugünden itibaren tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacak” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, “önceliğiniz yabancı misafirlerin ülkelerine geri dönmeleri” olduğunu belirterek, etkilenen kuruluşlara kredi paketi hazırlığı içinde olunduğunu ve 50 milyon Avro’luk bir paketin hazırlanabileceğini söyledi.