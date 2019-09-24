Çeltik üreticisi dertli

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Açıklanan bu fiyatlar, üreticimize ‘üretme’ demektir. Çeltik üreticimizin emeklerinin gasp edilmesi karşısında sessiz kalmayacağız” diye konuştu.

Bafra’da çeltik tarlalarında incelemelerde bulunan Hancıoğlu, şöyle devam etti: “Özellikle geçen nisan ayından bu yana gübre fiyatlarında yüzde 60, elektrikte yüzde 70, zirai ilaçlarda ise yüzde 100’ü aşan artışlar yaşandı. Bu temel girdi kalemlerindeki olağanüstü yükseliş hasada gölge düşürse de, üreticimiz asla yılmadı ve özveriyle çeltiğini ekti. Fakat şimdi belirlenen müdahale politikasıyla, çiftçimizin bütün emekleri heba ediliyor.” Hancıoğlu, bugün 3.5 ila 4 lira olması gereken piyasa fiyatının 2.5 ila 3 lira bandına oturtulmasının, üreticiye haksızlık olduğunu dile getirdi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çeltik üretilen Mülkbükü Köyü’nde ilk çeltik hasadının ardından köylüler ürünlerini satacak yer bulamıyor. Çeltik taban fiyatları açıklanmazken bölgede üretilen çeltiği alacak devlet ofisi de bulunmuyor. Mülkbükü köyünde çeltik yetiştiricisi Arif Şahin ve İdris Şahin ile birlikte köylüler çeltiklerini satacak yer bulamazken tarım girdilerinin yüksekliğinden yakındı.

HER YIL ZARAR

Mülkbükü köyündeki üreticiler “Devlet adeta çeltik üreticisini görmüyor, yok sayıyor. Devlet 500 ton çeltik üretilen yere ofis açıyor. 2 bin 500 - 3 bin ton çeltik üretimi yaptığımız köyümüze ofis açtıramıyoruz. Ofis Amasya bölgesinde olsun. Ama Mülkbükü’nün çeltiği alınsın Baldo ekimi yapıyoruz biz. Bu çeltiğimizin iyi olduğunu bildiğimiz için sıfır alım satım yapıyoruz. Öte taraftan mazot pahalı, gübre pahalı, girdiler pahalı, ofis yok. Devlet alım yapıp taban fiyat belirlemediği için adeta tüccarın kucağına atılıyoruz. Tüccar da istediği fiyatı veriyor, her yıl zarar ediyoruz, bu şekilde daha ne kadar üretim yapabiliriz ki?” diye şikâyet etti.