Batıklara Merkez’i ortak etme çağrısı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ın da katıldığı meclis toplantısında “TCMB şirketlere ortak olarak dahil olabileceği yeni mekanizmalar geliştirmelidir” dedi. Özdebir, piyasanın işler hale gelebilmesi için kamunun reel sektöre sermaye niteliğinde kaynak aktarması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Dr. Ali Rıza Güngen, Özdemir’in çağrısının bir devlet kapitalizmi ya da kamulaştırma değil “şirket kurtarma operasyonu” olduğunu savundu. Bankalardaki sorunlu kredilerin gerçek hacmi ve bunların ne kadarının aslında batık kredi olduğu konusunda belirsizlik olduğunu, muğlak bir şekilde şirket kurtarma hazırlıkları yapıldığını belirten Güngen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere ortak olabileceğine dair geçen ay çıkarılan Cumhurbaşkanı kararını anımsattı.

FED'İN YETKİSİ YOK

“Dünya genelinde bir iki istisna dışında merkez bankalarının özel sektörden hisse ve tahvil alma yetkisi bulunmuyor” diyen Prof. Dr. Selva Demiralp, “Çünkü bu tür bir alım piyasaya müdahale olarak algılanır ve fiyatlama davranışını bozar. Merkez bankası bağımsızlığını zedeler” dedi. ABD örneğinde hissedar olanın Fed değil Hazine olduğuna işaret eden Demiralp, Fed’in hisse alma yetkisi bulunmadığını hatırlattı.

2007-2009 krizinde ABD hükümetinin ve Fed’in kimi şirketlerin batmasına izin verdiğini ancak çok büyük ve sisteme yayılmış kimi şirketlerin ortak bir çaba ile kurtarıldığını belirten Demiralp, “Türkiye özelinde endişem şu: Kurumsallaşmanın çok oturmadığı bir ortamda kamu tarafının müdahil olması kırılganlıkları artırıp kurumsal bağımsızlığın sorgulanmasına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.