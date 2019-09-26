‘Afet bölgesi ilan edilsin’

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, otellerin büyük sıkıntı yaşayacağını belirterek şu noktalara dikkat çekti:

“AKP-Tayyip Erdoğan hükümeti acilen duruma müdahale edip, zararları büyük ölçüde giderecek çalışma yapmalıdır. Nasıl meteorolojik olaylar sonucu doğal afet meydana geliyorsa bu iflasın sonucu da bir turizm afetidir. Bölge acilen afet bölgesi ilan edilmelidir. Turizmcinin başta KDV olmak üzere devlete olan tüm borçları ertelenmelidir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı’nın sözünü ettiği 50 milyon Avro’luk kredi, devede kulak kalır. Çok daha ciddi önlemlere ihtiyaç var.”

Öte yandan AA’ya açıklamalar yapan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Sorunu yönetmeye, en az mağduriyetle krizden çıkmaya çalışıyoruz” derken, Thomas Cook’un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.