Benzine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 25 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarını yansıyacak.

24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL’ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek.

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine 14 Eylül’de yapılan saldırı sonrası brent petrolün fiyatı %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi artışı yaşayarak 71.95 dolara yükselmişti. Suudi Arabistan’da üretim normale dönerken, brent petrol fiyatı şu an 62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış veya azalış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Saldırı sonrası Türkiye’deki akaryakıt fiyatları artmış, benzine 35 kuruş motorine ise 12 kuruş zam yapılmıştı.