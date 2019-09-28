KOSGEB’in yeni binasında makam odası ve LED sistem için servet harcandı

Sayıştay’ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) raporunda, geçici kabulü yapılan başkanlık yeni binasının eksiklikleri kapsamında yaptırılan imalatların “yapılmakta olan yatırımlar hesabı” ve “binalar” hesabına alınmadan “gider” olarak yazılması nedeniyle binanın gerçek maliyetinin mali tablolara yansımadığına dikkat çekildi.

Raporda, “öngörülemeyen ancak ihtiyacen” yaptırılan işlere yer verildi. Bu kapsamda garaj kapısı, turnike sistemi, kollu bariyer, camlı separatör işi için 61 bin 419 TL; iç sokak mahalli elektrik ve mekanik tesisatı işi için 45 bin 902 TL; makam yemekhane tadilatı ve makam girişi düzenlemesi işi için 73 bin 42 TL; dış mekân led ekran sistemi totem ve konstrüksiyon yapım işi için 231 bin 294.81 TL olmak üzere toplam 411 bin 657.81 TL harcama yapıldı. Sayıştay, bu harcamaların muhasebe hesaplarına kaydedilmeden “gider” yazılamayacağına işaret etti. Raporda, “Başkanlık binası için yapılan imalatların binalar hesabına kaydedilmesi, söz konusu giderler içinde bulunan bilgisayar, monitör, bulaşık makinesi, fırın vb. olanların ise değerlerinin tespit edilerek ilgili hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir” denildi.

Kurum, yanıtında ise yeni hizmet binası için yapılan harcamaların çeşitli hesaplara borç ve alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına alındığını savundu. Sayıştay buna “Maddi duran varlıklar hesabı 411 bin 657.81 TL eksik görünmektedir” yanıtını verdi.

İÇİNİ DE ZİRAAT DÖŞEMİŞ

Raporda, ayrıca sponsorluk sözleşmesi kapsamında Ziraat Bankası tarafından alınan ve toplam tutarı 213 bin 611,57 TL olan başkanlık odası toplantı salonu ve diğer başkan yardımcılarının odalarının tefrişi kapsamında alınan mobilyalar ile kurum tarafından satın alınan videowall ve TV aktarım sisteminin taşınır kayıtlarının yapılmadığı eleştirisinde de bulunuldu.

DEVLET DEVLETE BORÇ TAKTI Sayıştay’ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Raporu’nda ise kurumun Cumhuriyet savcılıkları, diğer kamu kuruluşları ile firmalardan gelen talep üzerine 2012 yılından bu yana yaptığı kontrol ve analiz hizmetleri karşılığında tahakkuk eden 3 milyon 153 bin 456 TL tutarındaki alacağını henüz tahsil edemediğine dikkat çekildi. Tahsil edilemeyen tutarın 2.8 milyonu savcılıklara ait. Kurum, yanıtında tahsilatların zamanında yapılabilmesi için borçlu tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaların yapıldığını, ayrıca Adalet Bakanlığı’na da borcu olan savcılıkların listesinin gönderildiğini, ödemelerin yapılmasının istenildiğini bildirdi.