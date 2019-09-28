İklim değişiyor riskler büyüyor

Değişen iklim koşulları nedeniyle hem dünya hem Türkiye, her geçen gün etkisi güçlenen doğal afetlerle boğuşuyor. Dolunun, yağmurun, fırtınaların, kuraklığın şiddeti ve etkisi artarken, bunların sonuçları da ağırlaşıyor. İnsanların ölümüne, evlerini terk etmesine neden olan bu olaylar, aynı zamanda büyük maddi zararlara da yol açıyor.

EKONOMİYE TEHDİT

Örneğin Aon’un 2019’un ilk 6 ayıyla ilgili “Küresel Doğal Afetler” raporuna göre, doğal afet kaynaklı ekonomik kayıpların 73 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bunun 72 milyar dolarlık kısmı ise tropik siklonlar ve sel baskınları gibi şiddeti hava olayları kaynaklı. 2019’un ilk altı ayında kaydedilen 163 doğal afetteki kayıpların netleşmesiyle bu rakamın değişebileceği belirtiliyor. Yine bu 73 milyar dolarlık ekonomik kaybın 20 milyar dolarlık kısmını ise sigortalanmış kayıplar oluşturuyor. Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay bu kapsamda şu vurguyu yaptı: “Şirketin gelirlerini ve kârlılığını tehdit etmesi muhtemel iklim değişikliği, şiddetli hava olayları ve bunların yaratacağı muhtemel kayıplar hesaplanmalı. Böylece, şirketin finansal yapısına göre özelleştirilmiş parametrik çözümlerle etkin bir koruma sağlanabilir.”

ŞEHİRDE YAZ DOLUSU

İklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar, Türkiye’de hem tarımsal alanlarda hem büyükşehirlerde yakından hissediliyor. Bunun en dikkat çekici örneğini 2017 yılı temmuz ayında İstanbul’da yaşandı. Dolu nedeniyle konutların camları kırılır, araçların kaportaları göçerken, aşırı yağışın getirdiği sel hem işyerlerini bastı hem toplu ulaşımı durdurdu. Bunun sonucu olarak, sigorta şirketlerine bildirilen toplam 30 bin adet hasar nedeniyle 650 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Yine örneğin geçen ay İstanbul’daki aşırı yağış, büyük çoğunluğu işyerlerinden 5 bin hasar ihbarına yol açarken, sigorta şirketlerinin ödeyeceği hasar da şimdilik 60 milyon lira olarak hesaplanıyor. Ancak, Türkiye’deki her iki işletmeden birinde yangın sigortası, her 4 araçtan üçüncü kasko olmaması risklere karşı korunmayı zorlaştırıyor. Oysa İklim değişikliğinin getirdiği ve giderek artan riskler, insanların yıllarca biriktirdiklerinin, emeklerinin bir anda heba olmasına neden oluyor.