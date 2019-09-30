Elektriğe yeni zam

EPDK'nin bugün saat 13'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıktı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanay ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 70 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak. Fiyatlar, olağanüstü br gelişme olmazsa yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre elektrik fiyatı, EPDK'nin bugün saat 13'te yaptığı toplantının ardından zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi. 3 yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.