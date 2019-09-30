İşsizlik Fonu’ndan yapılan ödemeler ile işsizlik ödeneği giderleri arasında uçurum var

Emekçilerin işsiz kaldıklarında yararlanmaları için kurulan ancak başka amaçlar için kullanıldığı için sürekli eleştiri konusu olan İşsizlik Sigortası Fonu harcamalarında çelişki ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) fon bülteninde, işsizlik ödeneği konusunda çelişkili rakamlara yer verildi. Yapılan ödeme ile işsizlik ödeneği giderleri birbirini tutmadı. Sadece haziran ayında 650 milyon liralık fark oluştu. TBMM Başkanvekili, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, rakamlardaki büyük çelişkiyi TBMM gündemine taşıdı.

İŞKUR İşsizlik Fonu’ndan yapılan harcamalara her ay yayımlanan bültende yer veriyor. Haziran ayı bülteninde önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 643 bin 797 kişiye, 660 milyon 651 bin 106 lira ödeme yapıldığı belirtildi. Ancak aynı bültende yer alan İşsizlik Sigortası Fonu gelir ve gider tablosunda, haziranda işsizlik ödeneği gideri 10 milyon 26 bin 384 olarak yer aldı. Ortaya büyük bir fark çıktı. CHP’li Gök, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Gök, “Gelir-gider tablosunda gerçekte yapılan ödemelerden daha düşük bir meblağ yazılmasının sebebi anlaşılamamış, 650 milyon TL’nin üzerinde bulunan farkın izah edilmesi zorunluluğu doğmuştur” dedi. Gök, şu sorulara yanıt istedi:

“Haziran ayında işsizlik sigortası için yapılan ödeme miktarı ile gelir - gider tablosunda yazılı gider arasında 650 milyon TL’nin üzerinde fark oluşmasının sebepleri nelerdir? Fark nereden ödenmiştir? Haziran ayı ödemelerinde yaşanan tutarsızlığın benzerlerinin ocak ve mart aylarında da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu farkların oluşmasına sebebiyet veren, işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemeleri açıklar mısınız? Aylık işsizlik sigortası ödemeleri incelendiğinde ödeme yapılan kişi sayısında azalma olan aylarda yapılan ödeme miktarında artış olduğu tespit edilmiştir. Mart ayında 682 bin 362 kişiye, 678 bin 256 TL ödeme yapılırken, nisanda 657 bin 387 kişiye, 1 milyon 57 bin 197 TL, mayısta ise 643 bin 229 kişiye, 1 milyon 498 bin 13 TL ödeme yapılmıştır. Ödeme yapılan kişi sayısının azaldığı aylarda ödeme miktarında gerçekleşen artışın sebepleri nelerdir?”

İŞKUR’un temmuz bültenine göre, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte temmuzda 657 bin 26 kişiye, 688.3 milyon TL işsizlik ödeneği verildi. Ancak aynı bültendeki fon gelir-gider tablosuna göre, işsizlik ödeneği gideri temmuzda 1 milyar lirayı aştı. Ağustos bültenine göre 640 bin 620 kişiye, 689.2 milyon lira ödeme yapıldı. Gelir-gider tablosuna göre ise işsizlik ödeneği gideri 693.4 milyon lira oldu.