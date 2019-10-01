Yüzde 15’lik elektrik zammı, ekim enflasyon oranını 75 baz puan yukarı çekecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 zam yapmasıyla elektriğe son iki yılda gelen zam oranı sanayide, tarımsal sulamada ve ticarethanede yüzde 126’yı, konutta yüzde 72.6’yı buldu. Temmuz zammıyla son dört aylık zam yüzde 32’yi bulurken, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), “Bakanlığın açıkladığı maliyet bazlı enerji politikalarının sonucu olan bu zamların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir” diyerek yeni zam olasılığına işaret etti.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda paylaştığı formüle göre, elektrikteki son zam, tüketici enflasyonunu (TÜFE) 0.45 puanı doğrudan, 0.30’u dolaylı olmak üzere toplam 0.75 yüzde puan yukarı çekecek. Zam, hem sanayide üretim maliyetleri artırarak ürün fiyatlarını yükseltecek, hem de ödenen faturaları artıracak. Enerji zamları, enflasyon üzerinde, doğalgaz ve elektrik gibi ürünlerin fiyat endeksi içindeki payı ile orantılı olan doğrudan etkileri bulunuyor.

Sektör kaynakları, kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan enerji şirketlerinin zamlarla mali olarak kısmen rahatlatıldığını ancak yeni zamların olası olduğunu aktardı.