Kriz inşaatta çürük elmaları ayıkladı

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “2019’un ilk 9 ayı, en şiddetli kriz aylarıydı. 1 Eylül’den itibaren bu şiddet azalmaya başladı. Piyasa, faiz indirimi kararıyla birlikte umut buldu” dedi. Bu dönemde bazı projeleri ağırdan alıp, önlerini görmeye çalıştıklarını kaydeden Sancak, “İnşaat firmalarının sıkıntı yaşamasının altındaki sebeplerden biri, dövizle borçlanmaları. Kat karşılığı arazi sahibiyle anlaşıp satış olmayınca mahkemelik olabiliyorlar. Kriz temizliğe de sebep oldu. Çürük elmaların hepsi ayıklandı” diye konuştu.

Saya Grup’un parçası olan ve bünyesinde 3 bin kişiye istihdam sağlayan Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, İzmir’de düzenlediği toplantıda, “Bu kriz olmasaydı 5 değil, 10 şantiyemiz olurdu. Düşen enflasyon ve faizlerle Türkiye genelinde hareketlenme başladı” dedi.

İzmirli bir firma olarak İstanbul kadar kan kaybetmediklerini anlatan Sancak, “Son bir yılda yabancı yatırıcıların ciromuzun içindeki payı yüzde 5’ten yüzde 35’e çıktı” ifadesini kullandı. Folkart’ın İzmir’de gerçekleştirdiği tüm projelerin tutarı 6 milyar TL’yi buldu.

Şu anda 8 projelerinin satışta olduğunu anlatan Sancak, “Folkart Incity’i kasım ayı sonunda teslim edeceğiz. Folkart Vega’nın ise 950 milyon TL’lik yatırımı var. 2021’in sonunda teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.