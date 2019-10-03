TL’de önceki günden bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki satış eğilimi ve içeride jeopolitik risklerin baskısı hissediliyordu.

Bankacılar Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölge sağlanmasına yönelik operasyona ilişkin açıklamalarının öncekilere göre değiştiğini ve ABD ile bu konuda uzlaşı sağlayamayan Türkiye’nin artık bu süreci kendi devam ettireceği algısı oluşturduğunu belirtti.

ENFLASYON TEK HANEYE İNEBİLİR

Öte yandan piyasalar bugün TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Reuters’ın anketine göre; Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Eylül’de aylık yüzde 1.3 artış göstermesi, ancak geçen yılın aynı döneminde TL’deki değer kaybı sonrası yaşanan yüzde 6 yükselişin oluşturduğu baz etkisiyle yıllık enflasyonun Ağustos’taki yüzde 15.01’den yüzde 9.6’ya gerilemesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2017’den beri ilk kez tek haneye inmiş olacak.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 08.00 itibarıyla 5.7041/5.7072'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankacı günlerdir piyasada bir rahatsızlık olduğunu, Suriye konusunun bir miktar gerginlik yarattığını söyleyerek, “Ancak hala son zamanlarda gördüğümüz seviyelerin dışına çıkıp çıkmayacağımız soru işareti. İlk önce 5.80’lerin üzerinde kalıcı olmak gerekiyor. Teknik olarak bandı kıracağımızın işaretini görmemiz lazım, şu anda 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların arasında sıkışmış durumdayız ve bant da daralmış durumda. Dolar/TL’de 5.80-5.82’nin üzerinde bir-iki günlük kapanıştan sonra ancak bandı aştık diyebiliriz. Bunun için de bir haber akışı veya yurt dışında risk iştahında ciddi bir azalma olması gerekiyor” dedi.

ABD ekonomisinde büyüme yavaşlarsa, küresel ekonomiyi destekleyen az sayıdaki olumlu unsurdan biri daha ortadan kalkmış olacak. ABD’nin yavaşlaması ayrıca Avrupa ekonomisinin resesyona girmek üzere olduğuna işaret eden göstergeleri izleyecek.

Piyasalar bir yandan Brexit konusunda gelişmeleri izlerken, Kuzey Kore’nin günün erken saatlerinde yeni bir füze denemesi yapması da risk iştahına bir miktar yansımıştı.