Thomas Cook mağduru turizm işletmelerine kredi verilecek

Turizm İstişare Kurulu (TİK) geçen günlerde Türkiye’ye yılda 2 milyon civarı turist getiren ancak kısa bir süre önce iflas eden Thomas Cook’un Türk turizm sektörüne 350 milyon avronun üzerinde borcu bulunduğunun tahmin edildiğini, bunun yakın ve orta vadede tahsilinin ise imkansız olduğunu duyurmuştu.

BloombergHT televizyonuna konuşan Ersoy, Thomas Cook’tan gelen ziyaretçilerin kaybı veya ödeme alamayan konaklama tesislerinde nakit açığı oluşabileceğini belirterek, bu işletmelere kredi tahsis edileceğini belirtti.

Kredi talebinin yaklaşık 50 milyon avro olmasını öngördüklerini belirten Ersoy, bununla ilgili açıklamanın cuma günü yapılacağını da belirtti. (Diken)