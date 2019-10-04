Amazon, KOBİ’leri Avrupa’ya açacak

Konu ile ilgili konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marrio ve Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Başdanışmanı Esra Avşar ile küçük bir sohbet toplantısı yaptık.

Türkiye’ye yatırım yapmaya karar verirken, 7 yıllık bir plan yaptıklarını belirten Garambois “15 ürün ile Türkiye pazarına girdik şimdi 4 milyonu aştı ürünlerimiz. Haziran başında Türkiye’den Avrupa’ya ihracat başlattık. Bu hamleyle KOBİ’ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da bireysel müşterilere satışa sunabiliyor” dedi. Garambois, “Tüm dünyada KOBİ’ler tasarım ve üretimde başarılı olsalar da iş dağıtıma gelince zorlanırlar. Üniversitenin desteği kritik” derken Mehmed Özkan da, eğitim seminerlerini Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi uzmanlarının vereceğini Türkiye’nin 20 ilinde 40 eğitim semineri ile 2 bin KOBİ’ye ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

Eğitimler dijitalleşme, e-ihracata ilişkin fırsatlar, ihracat ile iş büyütme yolları ve Amazon’un sunduğu satış imkanları gibi başlıkları kapsıyor.

Amazon’un özellikle son yıllarda üzerine en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri bulut bilişim... Türkiye’de ileride bir veri merkezi kurmayı düşünüp düşünmediklerini sorusunu da “Henüz bir veri merkezimiz yok. İstanbul’da bir bulut bilişim ekibimiz var. Biz şu an daha çok özel şirketlerle çalışıyoruz. İşlerin gelişmesi doğrultusunda karar veririz” diye yanıtladı.