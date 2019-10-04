Varlık Fonu, Kalyon’a ortak olma yolunda

1.7 milyar TL bedelle İstanbul Finans Merkezi’ne ortak olan ve projeyi bitirmekte sorun yaşayan Ağaoğlu, İntaş ve YDA gibi hükümete yakın inşaat firmalarını kurtaran Türkiye Varlık Fonu (TVF), sorunlu ve batık kredileriyle gündemde olan enerji şirketlerine de ortak olmaya hazırlanıyor. AA’nın aktardığına göre TVF, petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan enerji üretimi projelerinde özel sektör veya yabancı sermaye işbirliğine dayanan “sıfırdan yatırım” projelerine yatırım yapacak. AA’nın haberinde ayrıca, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ile bu alandaki teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik projeler devam edecek” ifadeleri yer aldı.

Sektör kaynakları, TVF’nin Kalyon Enerji’ye ortak olabileceği iddiasında bulundu. Çünkü 500 megavatlık YEKA GES 1 ve 1000 megavatlık YEKA RES 1 ihalelerini, son yıllarda birçok kamu ihalesini alan Kalyon Grubu kazanmış ancak ortaklık ve finansman sorunları nedeniyle söz konusu güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarında belirlenen sürede ilerleme sağlanamamıştı. Kalyon Enerji, 3 Ağustos 2017’de ihalesi yapılan YEKA RES 1 projesi kapsamında ortakları Türkerler ve Alman Siemens ile birlikte rüzgâr enerji santralı ve yıllık 150 türbin üretim kapasiteli fabrika yatırımı yapacak, bu yatırımla rüzgârda kurulu güç açısından birinci şirket konumuna yükselecek.