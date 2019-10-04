Altında günün ilk fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,28 primle başlayarak 276,40 lira seviyelerinde işlem görüyor. Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamlamıştı.
Gram altın, bugüne de yükselişle başlayarak 276,4 lira seviyelerinde yer alıyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını 1.863 liradan satılıyor.
Altının onsu ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 1.510,11 dolardan işlem görüyor.