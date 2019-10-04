İK dünyasının en etkin liderleri belli oldu

Türkiye’nin en başarılı insan kaynakları yöneticileri belirlendi. En Etkin 50 CHRO araştırmasının zirvesi CHRO Summit, 15 Ekim’de gerçekleşecek. 1 milyondan fazla kişinin kariyerine yön veren İK dünyasının etkin liderleri, ödüllerini bu zirvede alacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma, 10:40

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BETÜL ÇORBACIOĞLU YAPRAK MERCEDES-BENZ TÜRK İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

İnsan kaynakları ekosisteminde hayata geçen yeniliklere liderlik ederek başarı kazanmış, Türkiye’nin en etkin 50 İK yöneticisi belirlendi. Fortune Türkiye dergisinin ekim sayısında açıklanan en başarılı isimler; 15 Ekim’de gerçekleştirilecek CHRO Summit 2019’da bir araya gelerek ödüllerini alacak.

Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi Araştırması”; şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan ve benzersiz uygulamaları hayata geçiren kişilerden oluşuyor. Liste, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları; ciro, kârlılık, hissedar yapısı, sektör çeşitliği ve çalışan sayısı yönlerinden analiz edilerek ve ardından İK liderlerinin performansı incelenerek oluşturuluyor.

Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinden yapılan bu incelemeyle İK yöneticileri kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile değerlendiriliyor. Ardından, alanında uzman akademisyen ve sektörden uzmanların yer aldığı danışma kurulunun titiz incelemesi gerçekleşiyor.

15 Ekim 2019’da

  • İnsan Kaynakları Alanında Yenilikler ve Trendler

  • Dijital Çağda Liderlik ve Geleceğin Meslekleri

  • Geleceğin İşgücü Nasıl Şekillenecek

konuları tartışılacak.

Tüm iş dünyasını etkisi altına alan belirsizlik ortamında başa çıkmamız gereken problemleri dijitalleşme ve çeviklik odağında aşmayı hedefleyen bu yılın liderleri, CHRO Summit 2019’da ödüllendirilecek. Türkiye’nin İnsan Kaynakları Zirvesi CHRO Summit, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde BMI (Business Management Institute) organizasyonuyla gerçekleşecek. İş dünyası ve insan kaynakları liderlerinin bir araya geleceği CHRO Summit 2019, NN Hayat ve Emeklilik ve Vodafone Business ana sponsorluğunda Hilton Bomonti’de yapılacak.

En başarılı liderlerin çoğu kadınlardan oluşuyor

2016-2018 yıllarında en başarılı İK listesine giren yöneticilerin yüzde 60’ını kadın yöneticiler oluşturuyor. Yine aynı yıl aralığında etkin 50 arasında yer alan CHRO’ların yaş ortalaması 48. Listenin yüzde 3’ünü ise 40 yaş altı yöneticiler oluşturuyor. Araştırmaya katılan liderlerin sektördeki tecrübeleri ise ortalama 22 yıl.

Her 5 CHRO’dan 1’i Boğaziçi Üniversitesi mezunu

Listeye giren yöneticilerin mezun olduğu okullar arasında yüzde 19’luk oranla en büyük payı Boğaziçi Üniversitesi tutuyor. Boğaziçi Üniversitesi’ni yüzde 12’lik oranla İstanbul Teknik Üniversitesi, yüzde 10’luk oranlarla ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi, yüzde 8’lik oranla Marmara, yüzde 7 ile Ankara Üniversitesi yüzde 4 ile de Hacettepe Üniversitesi takip ediyor.

Yöneticiler alanlarında uzmanlaşıyorlar

Listelere giren yöneticilerin yüzde 51’i MBA ve insan kaynakları yüksek lisans programlarına katılarak alanında uzmanlaşan kişilerden oluşuyor. En çok tercih edilen eğitim programlar arasında ABD ve İngiltere’nin başarılı işletme okulları yer alıyor. Sosyal bilimler alanından mezun olup hukuk ve finans alanında uzmanlık eğitimleri alan yöneticilerde ise artış görülüyor.

En etkin 50 İK yöneticisi listelerinde yer alan İK yöneticilerinin yüzde 17’si ise sorumluluk alanlarını genişleterek ya da globale geçerek terfi etmiş durumda.

İK yöneticileri artık yönetim kurullarında

Son yıllarda çarpıcı bir dönüşüm geçiren İK fonksiyonu, organizasyonlar içinde çok önemli stratejik bir rol oynuyor. Geçmişte, İK öncelikle bordrolama ve bürokratik işlerin sürdürülmesi olarak operasyonel fonksiyonları yerine getiren bir birimdi. Personel müdürlüğünden insan kaynakları ve strateji yönetimine dönüşen CHRO pozisyonu ise organizasyonun başarısının temeli olarak konumlandırılıyor.

İK analitiği ile çalışan bağlılığı, performans verileri, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi detaylar rakamsal verilerle takip ediliyor, karşılaştırılıyor, eğilimi izlenebiliyor ve gelecek senaryoları kurgulanabiliyor. İK pozisyonun öneminin anlaşılması sonucunda şirketlerin İK yöneticileri artık yönetim kurullarında da yer alıyor.

Enerji, otomotiv, finans, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listelere giren İK yöneticileri her yıl değişiyor. Listelere giren yöneticiler her yıl şirketlerinde uyguladıkları farklı İK uygulamaları ile organizasyonlarının başarısını en üst seviyeye taşıyarak fark yaratıyor.

EN ETKİN 50 CHRO

ABDULKERİM

ÇAY

TÜRK HAVA YOLLARI

ABDURRAHMAN

BAŞ

ROKETSAN

AHMET

AKSOY

TÜPRAŞ

ALİ RIZA

AKSOY

FORD OTOMOTİV SANAYİ

ASLI

KUNUR

SIEMENS

ATA

SELÇUK

ECZACIBAŞI HOLDİNG

AYLİN

YAZGAN İYİCİK

KOÇTAŞ

AYLİN

YÜKSEL GENÇYÜREK

YAŞAR HOLDİNG

BERNA

YENER AKSU

P&G

BETÜL

ÇORBACIOĞLU

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.

BİROL

SAYLAN

LİMAK HOLDİNG

BUKET

ÇELEBİÖVEN

ARÇELİK

BURAK

SEYREK

TÜRKİYE İŞ BANKASI

BÜLENT

BAYRAM

VODAFONE

CEM

AĞIN

BİLKENT HOLDİNG

CENK

AKINCILAR

QNB FİNANSBANK

ÇAĞLA

BÜRÜMLÜ

TÜRKİYE PETROLLERİ DAĞITIM A.Ş.

ÇİĞDEM

ÇEKCEOĞLU

EREN HOLDİNG

DİLARA

OĞUR

PEGASUS AIRLINES

EBRU

ÖZGEN

COCA-COLA İÇECEK

ELA

KULUNYAR

DOĞUŞ OTOMOTİV

ENGİN

SEZGİN

ETS TUR

GÖKHAN

DENİZHAN

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK

GÖKHAN ATA

OKUTAN

GÜRALLAR

GÜL

EROL

ENERJİSA

GÜNTULU

PEKER

SAHIBINDEN.COM

HAKAN

ALP

YAPI KREDİ BANKASI

HAKAN

ONEL

ABDİ İBRAHİM

HAKAN

TİMUR

SABANCI HOLDİNG

KAAN

ANUL

KUMPORT

NİHAT

ÇUKURKAYA

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ

NİLÜFER

DEMİRKOL

NESTLE

NURSEL

ÖLMEZ ATEŞ

BORUSAN HOLDİNG

OSMAN

ALPTÜRER

ANADOLU GRUBU

OSMAN

TÜZÜN

GARANTİ BANKASI

ÖZGÜR BURAK

AKKOL

KOÇ HOLDİNG

PINAR

KADIRGAN

TÜRK HENKEL

SEDA

KAYRAK KIZILTAN

FLORMAR

SELDA

SEÇKİNLER

KALE HOLDİNG

SEMRA

ERGİN

SAMSUNG ELECTRONICS

SERRA

KÖKTEN ULUIŞIK

PFIZER TURKEY

SİBEL

EREN

PWC

SİBEL

UĞUR

SOCAR TURKEY

ŞENAY

GANİ

HAYAT HOLDİNG

ŞENGÜL

ARSLAN DEMİRCAN

ŞİŞECAM

ŞENNUR

KURU

KİBAR HOLDİNG

TUBA

ALBAYRAK

KARACA

UFUK

ÖZDEMİR

POSCO ASSAN

UMUT

GÜVENÇ

BOSCH

YÜCEL

KARADAĞ

YAPI MERKEZİ
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