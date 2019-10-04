Merkez Bankası'nden enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) %1.3 olan beklentinin altında %0.99, yıllık bazda ise 5.75 puanlık düşüşle %9.26’ya gerileyen Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

- Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti

- Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı

- Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir

- TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi

- Bu çerçevede B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu

- Ulaştırma grubu yıllık enflasyonunun artışında, şehir içi yolcu taşımacılığı kalemlerindeki (belediye otobüsü, taksi, tren vb.) fiyat artışları etkili oldu

- Baz etkisinin yanı sıra Türk lirasının görünümü ve iç talep koşullarındaki ılımlı seyre bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu önemli ölçüde geriledi

- Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecek

- Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bu dönemde önemli ölçüde azaldı