Merkez Bankası'nden enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, %9.26'ya gerileyen Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı raporda ekim ayı enflasyonu için uyarılarda bulundu. Enerji fiyatlarının ekim ayı enflasyonunu etkileyeceğini belirten raporda, "Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecek" ifadelerini kullandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma, 11:29

Merkez Bankası (TCMB) %1.3 olan beklentinin altında %0.99, yıllık bazda ise 5.75 puanlık düşüşle %9.26’ya gerileyen Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şu değerlendirmeleri yaptı:

- Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetti

- Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıktı

- Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir

- TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi

- Bu çerçevede B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu

- Ulaştırma grubu yıllık enflasyonunun artışında, şehir içi yolcu taşımacılığı kalemlerindeki (belediye otobüsü, taksi, tren vb.) fiyat artışları etkili oldu

- Baz etkisinin yanı sıra Türk lirasının görünümü ve iç talep koşullarındaki ılımlı seyre bağlı olarak temel mal grubu yıllık enflasyonu önemli ölçüde geriledi

- Enerji fiyatlarında aylık bazdaki artış eğilimi elektrik fiyat ayarlamasının etkisiyle Ekim ayında devam edecek

- Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bu dönemde önemli ölçüde azaldı

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