Zamlar çift, enflasyon tek haneli; “TÜİK gelsin pazarı gezsin”

Şekerden içkiye, elektrikten doğalgaza, benzinden kıyafete kadar bir çok kaleme fahiş zamlar gelirken enflasyonda uzmanlar dahil tüm kesimleri şaşırtan bir veri geldi. Yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 15,01’den 5 puanın üzerinde gerileyerek %9,26 oldu. Uzmanlara göre, hayat pahalılığı yaşanırken enflasyonun nasıl düştüğü izaha muhtaç.

Fiyatlar artmaya devam ederken enflasyondaki düşüşün nasıl sağlandığını merak eden yurttaş, bu verilere inanmadığını söylüyor. Pahalılık kıskacındaki yurttaşın şaşkınlığını anlamak için çarşı pazara çıkmak yeterli. Cumhuriyet Tv, İstanbul Kozyatağı’nda semt pazarına giderek TÜİK’in çok eleştirilen hesap sepetini araştırdı. TÜİK, 2018 eylül ayı ile 2019 eylül ayı arasındaki değişim farkını liste olarak açıkladı. Oysa TÜİK’in verdiği liste fiyatı ile pazar fiyatları arasında adeta uçurum var. Hal böyle olunca yurttaş, TÜİK bu fiyatları nereden elde ediyor diye soruyor.