Bakandan 'Volkswagen' açıklaması; Erdoğan’dan ‘Passat’ talimatı

Bakan Varank, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Alman Birliği Günü' için düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Almanya'nın Türkiye'nin dostları ve müttefikleri arasında özel bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Varank, bakanlık olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Alman sanayicilerin ve yatırımcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek ve önerilerini hayata geçirmek adına Alman Masası'nı kurduklarını hatırlattı. Varank, "Bakanlığımız, araştırmacı, girişimci ve sanayicilerin yaşadığı sorunlara çözüm getirmek, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak ve gerekli prosedürlerin takibini sağlamak üzere yanınızda olmaya devam edecek" diye konuştu.

VOLKSWAGEN AÇIKLAMASI

Bakan Varank şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inanıyorum. Berlin'de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz. Tam üyelik müzakerelerimize tekrar hız kazandırılması, vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncellemesi konusunda AB Dönem Başkanlığı'nı üstlendiğinde Almanya'dan güçlü destek bekliyoruz."

ERDOĞAN'DAN VOLKSWAGEN TALİMATI

Öte yandan, Ankara’da önceki gün yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti kurmaylarıyla yemekte bir araya gelen Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevirmesi talimatını verdi.



Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Volkswagen’in Manisa’da yapacağı yatırımın çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, kurmaylarına dönerek, “Araçlar Passat olacak” dedi. Erdoğan, bundan sonra kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesini istedi.