'Özgürlükler kısıtlandığında güvenlik sorunu derinleşir'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’nin yaşadığı tüm olumsuzluklara ve güvenlik sorunlarına rağmen, bunları demokratik çerçevede çözme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak şu konuya dikkat çekti:

“Özgürlükler kısıtlandığında güvenlik sorunlarının da derinleştiğine şahit oluyoruz. Özgürlüklerle güvenlik arasında bir çelişki yok. Tersine özgürlük alanlarının genişlemesi şiddet eğilimini azaltır, diyalog yoluyla sorunların çözümünü kolaylaştırır. Aynı çerçevede, belediye başkanlığı veya benzeri seçimle gelinen bir kamusal görevin hem hukuk devleti kuralları çerçevesinde denetimi, hem demokratik meşruiyetine saygı önemlidir.”

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ev sahipliğinde Van’da düzenlenen “İş Dünyası Van Buluşması” etkinliğinde konuşan Kaslowski, Türkiye’nin ekonominin yanı sıra temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorunda olduğunu belirtti.

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Ayrıca son açıklanan yeni ekonomi programı (YEP) hakkında da yorum yapan Kaslowski, geleceği tahmin etmenin herkes için zor olduğunu belirterek, “Bu tür programların özel sektöre yön veren bir yapıya kavuşabilmesi, yatırım ortamına güven verebilmesi için, sapmaları minimize edecek yan adımları ve detaylı planları da görmek isteriz. İş dünyası yatırım yaparken orta ve uzun vadeye odaklanır. Yatırımlarını artırabilmek için istikrar ve güvene ihtiyaç duyar” dedi.

Öte yandan Kaslowski, iç ve dış talebin yatırım iştahını tetikleyecek durumda olmadığına da dikkat çekti.