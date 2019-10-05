Polat Holding’in ilk yurtdışı emlak projesi ‘Duna Pearl’ olacak

Polat Holding, yurtdışındaki ilk emlak projesi; “Duna Pearl”ü Macaristan’da başlattı. Tarihindeki “Türk” izleriyle dikkat çeken Budapeşte’de, 60 milyon Avro yatırımla inşa edilen proje hakkında konuşan Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “2020’de 65’inci yılımızı kutlayacağız. Bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze hep hizmet ettik. Ülkemizde elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurtdışındaki projelerimizde kullanıyoruz. Türkiye’deki yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Değerli lokasyon

Macarların kendilerini, “En Kuzey’deki eski Türk devleti” olarak yorumladığına da vurgu yapan Polat, şöyle devam etti:

“Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Proje, Budapeşte’nin en işlek bölgelerinden 13. bölgenin en değerli lokasyonlarından ‘Little Manhattan’ olarak da anılan Ujlipatvaros’ta yer alıyor. Margaret Adası’nın karşısında, Szent Istvan’a komşu olan Duna Pearl, özel konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında.”