Polat Holding’in ilk yurtdışı emlak projesi ‘Duna Pearl’ olacak

Polat Holding, yurtdışındaki ilk emlak projesi; “Duna Pearl”ü Macaristan’da başlattı. Tarihindeki “Türk” izleriyle dikkat çeken Budapeşte’de, 60 milyon Avro yatırımla inşa edilen proje hakkında konuşan Polat Holding Başkanı Adnan Polat, “2020’de 65’inci yılımızı kutlayacağız. Bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze hep hizmet ettik. Ülkemizde elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurtdışındaki projelerimizde kullanıyoruz. Türkiye’deki yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
Değerli lokasyon
Macarların kendilerini, “En Kuzey’deki eski Türk devleti” olarak yorumladığına da vurgu yapan Polat, şöyle devam etti:
“Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Proje, Budapeşte’nin en işlek bölgelerinden 13. bölgenin en değerli lokasyonlarından ‘Little Manhattan’ olarak da anılan Ujlipatvaros’ta yer alıyor. Margaret Adası’nın karşısında, Szent Istvan’a komşu olan Duna Pearl, özel konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında.”
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Tuna Nehri’nin incisi
Duna Pearl (Tuna’nın İ ncisi) projesini konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirdiklerini belirten PD Real Estate Development Genel Müdürü Murat Aysan, şöyle devam etti:
“Duna Pearl’de, 200 daire ve 100 odalı iş oteli yer alıyor. Projemizde 1+1 daireler 47-72 metrekare; 2+1 daireler 80-85 metrekare; 3+1 daireler ise 99-109 metrekare aralığında olacak. Duna Pearl’de metrekare fiyatları lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4 bin 500 Avro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz.. Yatırımcılara yılsonuna kadar yüzde 17’ye varan lansman indirimi avantajı sağlıyoruz. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz.”