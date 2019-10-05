Pamuk üreticisi zor durumda

Açıklanan pamuk fiyatları ile üreticinin borçlarının dahi ödeyemeyeceğini belirten Yıldız, “Mazota, gübreye yüzde 100’e yakın zam gelmesine rağmen, pamuk fiyatı bu sene 3 buçuk lira olarak açıklandı. Geçen sene ise 5 buçuk liraydı. Bu fiyatın izah edilecek tarafı yok” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pamuk üreticisini destekleme primini derhal açıklaması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Buğday, ayçiçeği gibi ürünler için ruhsatlı depolar var. Bu ürünler fiyatlar netleşene kadar burada tutuluyor. Fakat pamuk üreticilerine bu depoları kullandırmıyorlar. Böyle devam ederse çiftçi önümüzdeki yıllarda hiçbir şekilde pamuk üretemeyecek ve bu sene tüm gelir borca gidecek.

200 milyar lira borç

Söke Ovası’nda aşağı yukarı 1 milyar lira değerinde ürün var. Çiftçi üretirken mazota, esnafa, ilaca borcu oluyor. Tarım kooperatiflerine borçları oluyor. Böyle giderse sadece Söke Ovası’nda 150-200 milyon lira borç binecek çiftçilere. Bu borcun altından kimse kalkamaz. Bakanlığın en az 2 lira destekleme sözü vermesi gerekir çiftçiye. Aksi takdirde çiftçi tarladaki malı toplayamaz duruma gelecek. Sadece Söke’de değil, ülke genelinde pamuk üreticileri perişan durumda” ifadelerini kullandı.