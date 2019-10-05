Ticaret Bakanlığı’nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 artmış ve Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 42.58’lik fiyat artışı ile sarımsak olmuştu.
Bakanlıktan sarımsak önlemi!
Sarımsak ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, indirildi. Sarımsağın kilosu 50 TL'ye kadar çıkmış ve eylül ayı zam şampiyonu olmuştu.
Yayınlanma tarihi: 5 Ekim 2019 Cumartesi, 10:49