Bakanlıktan sarımsak önlemi!

Ticaret Bakanlığı’nın, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurutulmuş sarımsak için ton başına birim gümrük kıymeti 3 bin dolardan 2 bin dolara, diğer sarımsaklar için de ton başına birim gümrük kıymeti 4 bin dolardan 3 bin dolara düşürüldü.Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.26 artmış ve Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 42.58’lik fiyat artışı ile sarımsak olmuştu.