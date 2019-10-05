Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yurt dışı çıkış harç puluna ilişkin yaptığı duyuruda, 19 Temmuz'da yurt dışı çıkış harç pulu bedelinin 15 TL'den 50 TL'ye çıkarıldığı anımsatıldı.

Ellerinde 15 TL'lik eski yurt dışı çıkış harç pulu bulunan vatandaşların aradaki fark olan 35 TL'yi ödeyerek yeni basım pullardan edinilebileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Eski tip yapışkanlı yurt dışı çıkış harç pullarının değişimi hakkında bakanlığımıza ulaşan bilgilerde; kurum ve kuruluşlar ile kişilerce toplu olarak alınan harç pullarının belirlenen değişim süresi içerisinde muhtelif nedenlerle değiştirilemediği ve bu nedenle mağduriyet yaşandığı bildirilmektedir. Mağduriyetin önlenmesi açısından söz konusu eski tip yapışkanlı yurt dışı çıkış harç pullarının yeni harç pulları ile değişim süresi 31 Ekim mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır."

Daha önce ağustos ve eylül sonu olarak bildirilen değişim süresi böylece üçüncü kez uzatılmış oldu.