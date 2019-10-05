Yeni faturalar yurttaşı eziyor



Son bir yılda; elektriğe yüzde 60, doğalgaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30, gıdaya yüzde 50, Tekel ürünlerine yüzde 60, beyaz ete yüzde 40, süte yüzde 50 zam geldi. Zamlar yurttaşın belini büktü. Türkiye’de çalışanların yüzde 40.30’u, yani 6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Çalışanların yüzde 42.7’sine denk gelen 12 milyon kişi de asgari ücretin iki katı kadar maaş alabiliyor. Buna göre çalışanların yüzde 83’ü asgari ücret ya da asgari ücretin iki katı ücretle geçinmeye çalışıyor. Yaklaşık 1 milyon emekli ise bin lira maaş alıyor. Ücretler düşük kalırken, faturalara zam yağmuru devam ediyor. Ankara’da yaşayan 5 kişilik ailenin son faturaları şöyle:

1000 LİRAYA ULAŞTI

Elektrik 197 lira, su 160 lira, telefon 150 lira, internet 90 lira. Doğalgaz faturası da 60 lira. Faturaların toplamı 657 liraya ulaşıyor. 4 kişilik ailenin faturalarının toplamı da ortalama 520 lira. Doğalgaz faturası yaz ayları nedeniyle düşük. Kış aylarında ortalama doğalgaz faturası 200 liranın üzerine çıkıyor. Kombiler aynı zamanda elektrik tüketimini de artırıyor. Böylece 5 kişilik ailede tüm faturaların toplamı 1000 lirayı da aşıyor. 2 bin 20 lira olan asgari ücretin en az 1000 lirası sadece faturalara gidiyor.

Asgari ücretten geriye kalan bin lira kiraya bile yetmiyor. Başkentte ortalama kira fiyatları 1200 lira civarında bulunuyor. Yaz aylarında faturalar içerisinde ilk sırada elektrik faturası geliyor. Başkentte elekrik faturaları su faturalarını aşıyor. Kış aylarında ise doğalgaz faturaları ilk sıraya yükseliyor.