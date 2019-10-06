Rüzgârın şiddeti azaldı

Ekonomik krizle artan finansman sorunu ve belirsizlikler, yenilenebilir enerji yatırımlarını etkiledi. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği verilerine göre, rüzgâr enerjisi santrallarının (RES’ler) kurulu gücü temmuz ayı itibarıyla 2018 sonuna göre yüzde 3.34 artarak 7 bin 614 megavata yükseldi. Artış, 246 megavatla son 10 yılın en düşüğü oldu. Rüzgârda kurulu güç artış miktarı, megavat bazında 2016’da 1388 ile zirveye çıktıktan sonra 2017’de 766’ya, 2018’de 497’ye gerilemişti.

Lisanslar yanabilir

İşletmede 183 adet RES bulunuyor. İnşa halindeki RES sayısı 17 ve kapasite 619.3 megavat. Ön lisans alan ancak inşaatına başlanmayan RES’lerin kurulu gücü 4 bin 800 megavat. Ancak, finansman sorunu ve Aralık 2020’de bitecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’yla (YEKDEM) ilgili belirsizlik nedeniyle inşaatlar yavaş ilerliyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Enerji- SA Strateji ve M&A Kıdemli Müdürü Cahit Büyükbaş, ön lisans alan projelerin birçoğunun lisanslarının yanması tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Büyükbaş, 1 kilovatsaatlik elektrik için 7.3 dolar/cent fiyatla ve 10 yıl süreyle alım garantisi içeren mevcut YEKDEM uygulamasının yerine gelecek yeni YEKDEM’de 5-5.5 Avro/ cent’lik fiyat talep ettiklerini dile getirdi.

Potansiyelin yüzde 16’sı devrede

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 2019’un ocak-eylül döneminde elektrik enerjisi üretiminin (lisansızlar dahil) yüzde 7.48’i rüzgârdan, yüzde 3.37’si güneşten sağlandı. Yüzde 32.52 ile hidroelektrik santrallar (HES’ler) bu dönemde elektrik üretiminde ilk sırada yer alırken, ithal kömür yüzde 18.60’lık oranla ikinci, linyit yüzde 15.01’lik oranla dördüncü sırada yer aldı. Taşkömürü de dahil edildiğinde elektrik üretiminin yüzde 34.68’lik kısmı kömürden üretilirken, doğalgazın payı yüzde 16.97’ye geriledi. Rüzgâr, güneş, su ve jeotermali içeren yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam payı, yüzde 45.97’ye ulaştı.

Belirsizlik etkili

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu verilerine göre, Türkiye’nin rüzgâra dayalı elektrik üretim potansiyelinin yaklaşık 48 bin megavat seviyesinde ve Türkiye şu an potansiyelin sadece yaklaşık yüzde 16’sını kullanıyor. Güneşte ise 168 bin megavatlık potansiyelin sadece yüzde 3.2’si kullanılıyor. 2017’de toplam birincil enerji arzının yüzde 75.7’sini ithal kaynaklardan, yüzde 88.1’ini de fosil yakıtlardan karşılayan Türkiye için, rüzgâr ve güneşten elektrik üretmek hayati önem taşıyor. Son yıllarda da bu alanda önemli bir gelişme kaydedilse de, halen potansiyelin çok uzağında bulunuluyor. Dahası, finansman sorunları ve politika belirsizliği nedeniyle yatırımlar son dönemde yavaşlarken, fosil ve ithal kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisleriyle birlikte elektrik enerjisi kurulu gücünde ciddi bir kapasite fazlası bulunuyor.