Şirket battı, çiftçi zorda kaldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım mahsullerini çiftçiden alarak işleyen Karaağaçlı Çırçır limited şirketinin iflas etmesi, yaklaşık 140 çiftçinin 20 milyon alacakla ortada kalmasına yol açtı. Şirketten 315 bin lirasının kaldığını belirten çiftçi Furkan Güral, “Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Zor durumdayız” dedi.

Öte yandan geçen günlerde çiftçilere destek olmak amacıyla açıklama yapan CHP Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel, “Çiftçi arkadaşlarımız bir muhatap bulamıyor ve arayış içindeler. Bu insanlar alın terlerinin, emeklerinin karşılığı istiyor. Bugüne kadar hukuki süreci başlatamamalarının, güçlü avukatlar tutamamalarının sebebi paralarının olmaması. Hukuki boyuta geçmeden çiftçilerimizin paralarını almalarını istiyoruz” diye konuştu.