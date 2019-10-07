ABD'nin Türkiye açıklaması sonrası dolarda yükseliş

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona ABD'nin dahil olmayacağı belirtildi.

Geçen hafta boyunca ABD'de açıklanan zayıf ISM ve hizmet verileriyle küresel piyasalarda riskten kaçış olmuş, bu durum Türk piyasalarını da etkilemişti. Kur geçen hafta 5.63 seviyesine kadar gerilemiş, daha sonra 5.75'in üzerini test etmişti.

Bu sabah en düşük 5.7060'yı gören dolar ardından sert yükselişle 5.7588'i gördü. Türk Lirası bu sabah dolar karşısında en fazla düşen para birimi oldu...Avro/TL artışla 6.27'den 6.31'e çıkarken, sepet kur da 5.99'dan 6.02'ye çıktı.

SURİYE OPERASYONU VE TİCARET SAVAŞLARI RADARDA

TCMB'nin geçen hafta açıkladığı veriye göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek 1 milyar dolar artışla 193.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükselmişti.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek önemli bir veri bulunmazken Suriye operasyonuna dair haber akışı takip edilecek. Öte yandan bu hafta Perşembe günü ABD ile Çin'in üst düzey ticaret müzakerelerine devam etmesi bekleniyor.

Şeker Yatırım yolladığı bir notta "Fed faiz indirimi beklentileri güçlendikçe kısa vadede kar satışları yaşansa da orta vadede TL varlıklardaki pozitif ayrışmanın devam etmesi beklenir. Ancak, Eylül ayında güçlü pozitif ayrışan TL varlıklarda ara ara kar satışları ve negatif ayrışma görebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BloombergHT