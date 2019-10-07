Kumar oynamıyoruz ki, kur öngörülebilir olmalı



TAYSAD Başkanı Alper Kanca Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtladı

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirterek “Şu anda 100 liralık üretimin 80 liradan fazlası ihracata gidiyor. İçerideki satışların düşmesi bizi bayiler kadar olumsuz etkilemiyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın 8 ayında yüzde 46 daraldı. İki yıl öncesine göreki düşüş tam bir felaket. İstanbul’daki büyük plazalar belki göze batmıyor, ama Anadolu’da araç satış merkezleri felaket durumdalar. Çalışanlar, şirketler zor durumda” dedi.

Sanayide kurdan para kazanmayı beklemenin anlamsız olduğunu dile getiren Kanca, daha durağan ve stabil kur istediklerini dile getirdi. Volkswagen’in (VW) Türkiye yatırımıyla ilgili de Kanca, “Türkiye’ye son 20 yıldır sıfırdan yeni otomobil fabrikası yatırımı gelmemişti. Bu özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak” diye konuştu. TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile bu yıl ciddi anlamda daralan taşıt araçları pazarı, üretim ve VW’nin Türkiye yatırımını konuştuk.

TEŞVİKLER BELLİ DEĞİL



VW yatırımı için sizinle görüşüldü mü, ürünlerin yüzde kaçı sizlerden alınacak? - VW’ni ikna etmek için biz tedarikçiler gönüllü olarak, Sanayi Bakanlığı vasıtasıyla bir niyet mektubu yolladık. Dedi ki Türkiye’ye gelirseniz biz sizden kalıp paralarını daha az alabiliriz, yıllar içinde ödemeleri vadelerini yayabiliriz dedik. Biz 1 sene öncesinden ‘siz yeter ki gelin, biz size böyle güzellikler yapacağız’ demiştik. Yeter ki böyle büyük bir şirket gelsin. Biz yapamayacağımız hiçbir şey söylemedik. Devletin vereceği teşvikler daha tam belli değil.

Volkswagen şu anda sizden parça alıyor mu?

Uzun yıllardan beri VW Türkiye’den en fazla tedarikçiyle çalışan, en fazla ciro yapan firma. VW’nin Türkiye’ye gelmesindeki en önemli etkenlerden biri bu. Ben 25 senedir sektördeyim ilk defa bir yabancı yatırımcı karşısında ezik olmadığımızı gördüm.

VW’e tam olarak hangi teşvikler verildiğini biliyor musunuz?

Devlet ne verse fazla değil. Çünkü böyle bir yatırım 20 senedir yok. Bugün başka bir firma gelse aynı teşviki alacaktır. 40-50 km ilave demiryolu yapılacak. E, yapsınlar demiryolunu Almanlar alıp götürmüyor ki, burada kalacak. Verdiğimizden çok daha fazlasını geri alacağız. Çünkü son 2 senede bizim en büyük paydaşımız Almanya ile kötü durumdaydık. Siyaset sebebiyle Türk firmaları olarak sürekli sorun yaşadık.

FIRSAT YAKALADIK

Nasıl sorunlar yaşadınız, daha mı az ürün aldılar? - Daha az yakınlaştılar, daha az geldiler. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret azalmadı, yeterince de artmadı. 4 yıl önceki hızda gitseydi ticari ilişkiler yüzde 20 daha fazla satabilirdik. Son 2 senedir gerçekten bir gerilim var. Konferanslarımıza bile Almanlar gelmedi, şimdi bir fırsat yakaladık.

DÜŞÜŞ TAM BİR FELAKET

Bu yıl otomotiv sektöründe ciddi küçülme var, bu tedarikçileri yan sanayi üreticileri nasıl etkiledi?

Yurtiçindeki satışların azalması bizi etkiliyor. Ama biz ağırlıklı olarak ihracata çalışan bir sektörüz. Şu anda 100 liralık üretimin 80 liradan fazlası ihracata gidiyor. Bu güzel bir şey, ama bunun fazlası da olmamalı. Memleketin içinde de bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla içerideki satışların düşmesi bizi bayiler kadar olumsuz etkilemiyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın 8 ayında yüzde 46 daraldı. 2 yıl öncesine göre düşüş tam bir felaket. İstanbul’daki büyük plazalar belki göze batmıyor ama Anadolu’yu gezdiğiniz zaman görüyorsunuz. Araç satış merkezleri felaket durumdalar. Çalışanlar, şirketler zor durumda. Bizi asıl etkileyen ihracat pazarlarında da sıkıntı olması. Şu anda Avrupa pazarında yüzde 4 küçülme olacağı söyleniyor. Biz yüzde 80’in üzerinde ihracata bağımlıyız. Almanya pazarı kolay büyümeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bize de yansıyacak. Otomotiv sektörü ihracat şampiyonu olarak kalacak, ama geçen seneki gibi şatafatla, heyecanla kutlanacak bir şampiyonluk olmayacak.

Taşıt araçları tedarikçileri olarak geçen yıl 11 milyar dolar ihracat yapmışsınız, bu yılki rakam ne olur?

10.5 milyar dolar olur. Altına düşebilir ama üstüne zor çıkar. Bizim yurtiçindeki payımız küçüldü. İhracatın payı eskiden yüzde 70’lerdeydi. Otomotiv tedarik sanayii açısından bu sürdürülebilir. Hâlâ otomotiv sektörü yatırım yapılacak kârlılıkta. Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayii Bölgesi (TOSB) geçen sene 100 birim elektrik tüketiyordu bu sene 99 birim elektrik tüketiyor. Otomotiv tedarikçileri açısından yakın zaman için. mesela inşaatçılarda olduğu gibi pek kötü bir gelişme olmaz. 2018 Ağustos’taki kur şokunda epeyce endişe ettik, ama bizim derneğimizin 450 üyesinde iflas falan olmadı.

YATIRIMCININ HEVESİ KAÇMASIN

Elektrik ve doğalgaz zamları maliyetlerinizi nasıl etkiliyor?

Elektrik, doğalgaz fiyatlarındaki artış sanayiciyi olumsuz etkiliyor. Sanayici bu fiyat artışlarında önünü göremiyor. Bu arada kur oynuyor, o kadar çok bilinmezlik var ki, Allah’tan otomobil sektöründe iş var müşteri fena değil. Ama bu hep böyle devam etmeyebilir. İşler azalmaya başladığında tat kaybolabilir ben ondan endişeleniyorum. Öngörülebilirliğe ihtiyaç var, eğer bu öngörülebilirlik olmazsa yatırım yapacak insanların da hevesleri kaçıyor.

Sizi en çok endişelendiren noktalar neler?

Hâlâ ciromuzun büyük bir kısmı ihracat olduğu için, mesela gelecek sene 6. aya kadar ne satacağımı yüzde 95 biliyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Ama bunu bilemeyenler için bir facia. Yurtiçi pazar bizi biraz bozuyor. Faizlerin oranı bozuyor, birçok arkadaşımız kredi alarak yatırım yapmış. E, kredisi dönmüyor. Bir de hammadde fiyatlarındaki ya da elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar bizim müşteriden gelen olumlu planlanabilir durumumuzu da bozuyor.

Genel bir ekonomi değerlendirmesi yapabilir misiniz?

Sanayicilerin sürekli ümitvar olması gerekiyor, sürekli daha iyi olacağını ümit etmeleri gerekiyor. Yoksa sabah kalkamazsınız. Verilere bakarsak, kendi kalemize başka gol atmazsak dipten yukarıya doğru çıkıyormuşuz gibi... Olabilecek birçok yanlışı yaptık, batan firmalar battı, her gün yükselen alçalan kur dinginleşti, Türkiye birazcık daha önünü görebilir hale geldi. Böyle bakınca daha iyi olacak diye düşünüyorum.

AVRUPA’DA DA ÜRETİYORUZ

VW fabrikayı kurduğunda, buradaki yan sanayicilerin kapasiteleri yetecek mi?

VW ilk bir iki yıl çok yoğun yerli tedarikçi kullanmayacak. Bu normal. Tedarikçilerin genel anlamda kapasitesi var ama bazı ürünlerde bazı firmaların olmayabilir, bu konuda biz esneğiz, Türkiye’yi tercih etme sebepleri de o. Türk firmaları artık yurtdışına yatırım yapıyolar. Bunun iki nedeni var; birincisi birkaç yıldır AB ile bozulan ilişkilerden dolayı firmalar bizi Avrupa’da üretim yapmaya zorluyor. Yani müşterinin baskısı var.

Türkiye ürün gruplarının hangisinde başarılı?

Kendimizi en çok geliştirmemiz gereken yer elektronik. Araç içinde elektroniğin payı büyüyor, biz de bu konuda iyi değiliz. Ama aktarma organları motor tarafında iyiyiz. Bir de tabi Türkiye’nin talihsizliği büyük hammadde fabrikası yok. Mühendislik tarafında ki eksikliğimizi aşmaya çalışıyoruz. Şu anda en fazla Ar-Ge merkezi otomotiv sektöründe var. Toplam 1685 tane Ar- Ge merkezi var Türkiye’de 171 tanesi bizim üyemiz.

PAZARLIK YAPIYORLAR

Her sektörde vadeler uzadı sizde durum nedir?

Dışarıdan bakıldığında son birkaç sene ihracatçılar için çok iyi, Döviz sürekli artıyor. Bu aslında göstermelik bir zenginlik. Sanayide bunlardan para kazanmayı beklemek anlamsız. Biz yüzde 80 civarında ihracat yapıyoruz ama bu şekilde kazancın bize bir faydası yok. Biz kurun daha durağan daha stabil, daha öngörülebilir olmasını istiyoruz. Kumar oynamıyoruz ki. Avrupa’ya son iki yıldır kur arttığı için fiyat vermek zor değildi. Ama şimdi onlar da pazarlığa oturuyor, 10 Avro geçen yıllarda 50 lira ediyordu şimdi 70 lira ediyor, gel şunu konuşalım fiyat düşürelim diyorlar.

450 ÜYE

Alper Kanca: Kocaeli Çayırova’daki Otomotiv Yan Sanayii İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) sadece otomotiv tedarikçilerine ait bir OSB. Şu anda 90 tane otomotiv tedarikçisi var burada.

90 firma burada faaliyet gösteriyor. Burda Türkiye ihracatının yaklaşık 1.5’ini yapıyoruz. Burada 25 bin civarında kişi çalışıyor. TAYSAD’ın 450 üyesi var. Üyeliklerimizin toplam iş hacmi 25 milyar dolar. 200 bin net çalışan var. Üyelerin yüzde 76’sı yerli sermaye. Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 11 civarında. TAYSAD 41 yaşında. Biz hiçbir zaman klasik dediğimiz anlamda politik olmadık. TAYSAD ihale almaz, kendi üyelerinin menfaatı için devleti zorlamaz. Ya da kendi üyeleri yurtdışından bir mal getirecek diye yanlış rapor vermez.