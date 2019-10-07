Siber sigortalara ilgi artıyor

Gelişen teknolojiye ve tüketici bilincindeki artışa paralel değişen riskler, sigorta sektörünün de farklı teminatlar üretmesine yol açıyor. Chubb Türkiye Başkanı Emre Buğday, bu açıdan özellikle iki alana, siber saldırı ve şirket yöneticilerinin risklerine dikkat çekti.

Siber sigortalara, özellikle kurumsal taraftan önemli bir talep olduğunu belirten Buğday, geçen yıl bankacılık sektöründe yaşanan sorunların bu konuda önemli farkındalık yarattığını belirtti. Buğday, şöyle devam etti:

‘DARK WEB'E DİKKAT

“Bugün 10 milyar akıllı cihaz birbirine bağlı. Bu hızla artacak. Siber dünya reel dünyaya dönüşüyor. Artık, işletmelerin devamlılığı için siber risklere karşı da önlem alınması şart. Bizler de bu alana yatırım yapıyoruz. Çünkü bu risklere karşı bütüncül hasar hizmeti verilmesi çok önemli. Sadece hasar ödeme yeterli değil. Risk öncesi ve sonrasının yönetilmesi gerekiyor.” Bu konunun “birey”leri de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Buğday, “dark web” olarak nitelenen arka tarafta yaşanan saldırılarla kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını, sigorta şirketlerinin de bu tür hizmetleri kapsamında burayı takip ettiğini vurguladı.

KOBİ’LERİ ETKİLİYOR

Türkiye’deki geçmişi 6-7 yıllık olan yönetici sorumluluk sigortalarına da ilginin arttığını kaydeden Buğday, “Aldıkları kararların taşığı potansiyel risklere karşı sigortalanma yaygınlaşıyor. Zaten bunun tabana yayılması çok önemli. Çünkü ortak ölçekli şirketlerin yöneticileri, özellikle bugünkü ekonomik şartlarda bu konuda daha fazla risk altında. Finans sektöründen başlayan talep, imalat sanayiine, turizme doğru yayılıyor” dedi. Sektördeki güncel konuları da değerlendiren Buğday, alacak ile bina tamamlama sigortalarının Türkiye’deki başarısı için iyi ürünlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

‘ÖZEL TASARIM İŞLER YAPIYORUZ'

Chubb Türkiye, yılın ilk 8 ayında yüzde 212 artışla 325.5 milyon liralık prim üretimine ulaştı. Özellikle mühendislik, yangın, sorumluluk sigortalarında aktif olduklarını belirten Emre Buğday, şirketiye ilgili şu noktalara dikkat çekti: ‘Terzi yamağı’ gibi özel tasarım işler yapıyoruz. Nakliyata bağlı kâr kaybı sigortasını Türkiye’de sunan tek şirketiz. İlgi de görmeye başladı. Yine sunduğumuz çevre sorumluluk sigortasına da talep artıyor. Bu kapsamda grubumuz, 2022’den itibaren kömür santrallarına ve cirosu buna bağlı işletmelere sigorta teminatı sağlamayacak.” Buğday ayrıca, ana şirketin Ortadoğu operasyonlarına destek vermeleri, İsrail ve Kıbrıs’taki partnerlerine reasürans çözümleri sunmalarının da prim performanslarında etkili olduğunu belirtti.