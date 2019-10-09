Dolar ne kadar oldu?

Dün 5,78-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,8317'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 5,8230 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,1180'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0970'ten ve sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üstünde, 1,2230'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, rezerv yönetimi için planladıkları "organik bilanço büyümesinin" parasal gevşeme olmadığını belirterek, "Fed, önceden belirlenmiş bir politika patikasında ilerlemiyor ve büyümeyi desteklemeye uygun hareket edecek. Aynı zamanda rezervleri artırmaya yönelik adımlar açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Powell'ın konuşmasının ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin bu eğilimi görece engellediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.