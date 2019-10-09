Suriye’nin kuzeyine harekât başladı! Dolar/TL ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu telefonla görüşmesinden önce dolar/TL 5.70 seviyesinin hemen altında işlem görüyordu. İlerleyen günlerde Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesiyle birlikte dolar/TL’de yükseliş başlamıştı.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından dün 5.8465’e yükselen dolar/TL, öğleden sonra Trump’ın iki ülke ilişkilerini savunan açıklamaları ile geriledi ancak düşüş kalıcı olmadı. Uzmanlara göre dolar/TL bugün başlayan Suriye operasyonunun öncesinden belli olduğu gerekçesiyle Barış Pınarı Harekâtı’na ilk etapta kayda değer bir tepki vermedi.

DOLARDA SON DURUM!



Dolar/TL bugün saat 17.27 itibarıyla 5.8587/5.8816 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.