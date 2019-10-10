Bloomberg'den Varlık Fonu iddiası: Uluslararası piyasalardan borçlanacak

''Bu sene elektrikte başka herhangi bir zam söz konusu değil"

''Bu sene elektrikte başka herhangi bir zam söz konusu değil" Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında bu yıl başka zam yapılmayacağı duyurdu.