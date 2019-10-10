Bloomberg'den Varlık Fonu iddiası: Uluslararası piyasalardan borçlanacak

Türkiye Varlık Fonu, yurt dışı piyasalardan borçlanmayı planlıyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Sözcü gazetesinin Bloomberg'den aktardığı habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borçları dışında, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait kamu şirketlerinden oluşan Varlık Fonu da tahvil piyasalarından borçlanacak.
Konuya yakın kaynaklara göre ihraç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin değerlendirmelerinin alınmasından sonra gerçekleştirilecek.
Türkiye Varlık Fonu, ihraç öncesi tamamlanması gereken finansal raporları için uluslararası bir danışmanlık şirketinden yardım alacak.