Ekotürk kanalında iki aydır maaş verilmiyor, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı

Ekotürk’de çalışanlar iki aydır maaş alamazken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek 20 kişiye de 3 ay ücretsiz izin verildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2020 Pazar, 14:00

Yönetimin bu hamleyle çalışanların tazminat taleplerinin de önüne geçtiği belirtiliyor.

Medyaradar’da yer alan habere göre kanalda sadece stajyerler program yapıyor.

Paket programlara ağırlık verilen kanala, üst yöneticilerin 2 aydır uğramadığı belirtiliyor. Ekotürk’te son 2 aydır çalışanlara maaş da verilemiyor.


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