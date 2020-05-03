Ekotürk kanalında iki aydır maaş verilmiyor, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı

03 Mayıs 2020 Pazar, 14:00

Yönetimin bu hamleyle çalışanların tazminat taleplerinin de önüne geçtiği belirtiliyor.

Medyaradar’da yer alan habere göre kanalda sadece stajyerler program yapıyor.

Paket programlara ağırlık verilen kanala, üst yöneticilerin 2 aydır uğramadığı belirtiliyor. Ekotürk’te son 2 aydır çalışanlara maaş da verilemiyor.