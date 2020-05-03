Ekotürk kanalında iki aydır maaş verilmiyor, çalışanlar ücretsiz izne çıkarıldı
Ekotürk’de çalışanlar iki aydır maaş alamazken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek 20 kişiye de 3 ay ücretsiz izin verildi.
Yönetimin bu hamleyle çalışanların tazminat taleplerinin de önüne geçtiği belirtiliyor.
Medyaradar’da yer alan habere göre kanalda sadece stajyerler program yapıyor.
Paket programlara ağırlık verilen kanala, üst yöneticilerin 2 aydır uğramadığı belirtiliyor. Ekotürk’te son 2 aydır çalışanlara maaş da verilemiyor.
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