Ekrem İmamoğlu: 10 günde 125 bin dar gelirli ailenin faturası ödendi

15 Mayıs 2020 Cuma, 08:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, pandemi sürecinde gelirleri düşen ya da kaybolan kişilere destek olmak için başlattığı “Akıda Fatura” uygulaması, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor, alan el veren eli görmüyor.

İBB’nin başlattığı uygulamaya Ankara, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile İzmit Belediyesi de katıldı.

Ekrem İmamoğlu, uygulamada 125 bin dar gelirli ailenin faturasının ödendiğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklması şöyle oldu:

10 günlük Askıda Fatura kampanyamızda ilk kez hayırseverlerce ödenen fatura sayısı askıdaki fatura sayısını geçti ve 125 bin dar gelirli ailenin faturası öndendi.

İyilikte ve hayırda yarışmak ne güzel. Herkesi kampanyamıza katkı vermeye davet ediyoruz. https://askidafatura.ibb.gov.tr