Ekrem İmamoğlu İBB'nin 1 aylık gelir kaybını açıkladı

17 Nisan 2020 Cuma, 21:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeler için paket açıklanması gerektiğini belirterek, “Şu anda bizim 1 aylık gelir kaybımız, 1 milyar 250 milyona çıktı” dedi

İmamoğlu, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen minibüsçüler, taksiciler ve boğazda taşımacılık yapan teknelerin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların dinledi.

Belediyelere yeterli desteğin verilmediğinden söz eden İmamoğlu, "Türkiye’nin en dinamik ve sahada en fazla vatandaşa dokunan kurumları olan belediyelerle ilgili, henüz mali paket açıklanmadığını" belirterek şöyle dedi:

“Kesinti olmayacak. Sigortalar ödenecek’ dendi, vesaire vesaire. Belediyelerin merkezi idareden gelen gelirleri, payları var. Onlar düşecek zaten. Bunun yanı sıra belediyelerin muhtelif gelirleri var. Şu anda bizim 1 aylık gelir kaybımız, 1 milyar 250 milyona çıktı.”

BAŞKA ÜLKELERDEN ÖRNEK VERDİ

“Bir başka örnek vereceğim: Dünyanın muhtelif belediyeleriyle görüşüyorum, Tokyo’dan Seul’e, Melbourne’den Los Angeles’a, Berlin’e, Paris’e, Milano’ya varıncaya kadar" diyen İmamoğlu, "Dünyanın birçok ülkesinin açıkladıkları paketin içinde, yerel yönetimlerle ilgili de ciddi bir paket var. Güney Kore’deki yüzde 35’e yakın. Dolayısıyla zorluklarımız var. Yine de bu dönem sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. İnşallah bu zorlukları hep beraber aşarız" ifadelerini kullandı.

"YILIN KALAN 6 AYI YARALARI SARMAKLA GEÇECEK"

İmamoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Şu anda belli ki bu süreç, Haziran sonuna kadar sürer. Yılın kalan 6 ayı, hepimizin yaralarını sarma çabasıyla geçecek. 2021 yılının da kendimize gelme çabası içinde geçeceği söz konusu büyük oranda. Böyle bir zaman dilimi, büyük özverilerle, büyük fedakarlıklarla ortadan kalkacak. Sükunetle ve anlayışla süreçleri yönetelim. Belediyenin bütçesi, bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın. Bizim, sadece hiçbir yerde eksik kalmamanın büyük çabası içinde olduğumuzu lütfen bilin. Bu duyguyla hareket ediyoruz.”

"550 BİN KİŞİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantılarda konuşan İmamoğlu, olağanüstü bir dönem yaşandığını, son 12 günde 550 bin kişinin İBB’ye yardım talebinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"2 ay sonra hastalık bitecek, her şey güllük gülistanlık olacak değil. Gireceğimiz yeni dönem, her yönüyle eskisi gibi olmayacak. Yeni kuralları konuşacağız. Bütün sistemleri dünya tartışıyor. Böyle bir döneme hazırlık adına, çok geniş düşünmeli, hep beraber istişare etmeli, ortak akılla kararlar almalıyız. Toplu taşımanın geleceği ne olacak? Yarınlarda, bu yaşadığımız korona gibi süreçlerin etkisiyle alınacak yeni kararlarla, fiziki düzenlemelerimiz nasıl olmalı? Bütün bunları tartışacağız. Konu artık, minibüsçü ya da halk otobüsçü konusu değil; konu artık, bütüncül bir toplum sağlığı ve ulaşım konusu. Masadaki sorunlarınızı biliyorum. Makul zamanlarda buluşarak, çözüm üretme konusunda da tartışacağımız ortamlarımız olacak.”

"NAKDİ YARDIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI"

Taksiciler, “tek-çift plaka uygulaması” geçildiğini, yakıt ve gıda desteğine ihtiyacı olduklarını belirtirken dezenfektasyon ve maske talebinde bulundu.

İmamoğlu talepler karşısında şunları söyledi:

“İnsanların hayatını kaybettiği bir ortamı yaşıyoruz. Önce bu sağlık sorununu çözmemiz lazım. Sonra, vatandaşların yoksulluğunu çözmemiz gerekiyor. Temel gıda ihtiyaçlarına katkı sunmamız gerekiyor. 12 gün önce açtığımız kayıt sistemine başvuran kişi sayısı 550 bini aştı. Gerçekten büyük bir zorluk ve aynı zamanda sorumluluk. Bu 550 bin kişinin yanında, biz, 230 bin aileye de yardım yapıyoruz. 550 bin, yeni kayıt. İBB ve bütün belediyeler, çok büyük bir gelir kaybı içindeler. Şu anda belediyelerin kasasına girecek, nakdi anlamda açıklama yapılmadı henüz. Bunu bekliyoruz. Buna rağmen, var olan imkanlarımızla insanlarımıza katkı sunmak, nefes aldırmak, bir ailenin evinde aç kalmaması konusunda politikalarımızı devam ettireceğiz. Bu politikalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Normalin ötesinde bir süreç yaşıyoruz Türkiye’de siyasal anlamda. Bir de pandemi süreci var. Ama bizim kalbimiz sizinle. Adaleti, vicdanı önde tutan ve şehrin geleceğinin kazandığı bir sistem yaratma çabası içindeyiz. Sorunları; ortaklaşarak, konuşarak çözüme kavuşturacağız.”