Ekrem İmamoğlu: Rekor düzeyde kitap satışı gerçekleşti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 1 haftada satılan kitap sayısı hakkında açıklama yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Kültür AŞ'nin online satış platformu istanbulkitapcisi.com'da 1 haftada 195 bin 367 adet kitap satışı gerçekleştiğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
''Sadece bu hafta sonu İstanbul Kitapçısı’ndan 195 bin 367 adet kitap satışı gerçekleşti. Rekor düzeyde kitap alan tüm kitapseverlere teşekkürler. Siz de tüm siparişlerinizde İBB’ye ait olan İstanbul Kitapçısı'nı güvenle tercih edebilirsiniz. istanbulkitapcisi.com''
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