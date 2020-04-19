Ekrem İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli

19 Nisan 2020 Pazar, 23:22

İmamoğlu, Haber Global yayınına katıldı ve koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 11 günlük sokağa çıkma yasağı öneren İmamoğlu, "salgın büyüdükçe buna müdahale şansınız zorlaşıyor. Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma şansını sağlamış oluyor" dedi.

'SALGIN BÜYÜDÜKÇE BUNA MÜDAHALE ŞANSINIZ ZORLAŞIYOR'



İmamoğlu, "Yeterli pandemi kurulu toplantısı yapmıyoruz. Sadece iki kez toplanabildik. Ben iki kurulda da böyle bir yol haritasının şart olduğunu dile getirdim. Ancak bu konuda bir cevap alamadık. Bu konuda ben yalnız değildim. Pandemi kurulunda tıp insanları aynı tavsiyeleri dile getirdi. Salgın büyüdükçe buna müdahale şansınız zorlaşıyor. Sağlık kuruluşları zorlanıyor, ölü ve vaka sayıları artıyor. Sokağa çıkma yasağı, salgını kontrol altına alma şansını sağlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

'NEDEN KAYGI DUYULUYOR?'



Sokağa çıkma yasağıyla test imkanları da güçleniyor. Çünkü insanlar evlerinde. Hızlı bir şekilde hemen olmalı diyoruz. Önümüzdeki hafta, 23 Nisan haftası 4 gün, 5 gün sağda solda konuşuluyor. Bize ulaşan resmi bir bilgi yok ama örneğin biz bunun hızlıca 1 Mayıs’a ulaşabileceğini, sadece 5 gün mesaiye mal olabileceğini ve yaklaşık 11 günü elde edebileceğimizi söylüyoruz. Neden kaygı duyuluyor? Bununla ilgili bir açıklama da yok" şeklinde konuştu.