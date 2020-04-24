Ekrem İmamoğlu'na kurulan yandaş medya tuzağı deşifre oldu

24 Nisan 2020 Cuma, 23:49

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın almıştı. Nakliyesini Mersin Büyükşehir'in karşıladığı 100 ton limonun ilk partisi iki gün önce yola çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından yandaş medya harekete geçti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, Ekrem İmamoğlu'na kurulmaya çalışılan yandaş medya tuzağını Twitter hesabından paylaştı. Mollaveisoğlu, paylaşımında uyarıda bulundu ve görüntülerin İBB tarafından araştırılmasını önerdi.

Görüntülerde adının Mahmut Dölek olduğu ileri sürülen yerel kameraman, bir narenciye üreticisine yönlendirmeler yaparak kurgu çekim gerçekleştiriyor. Kameraman, narenciye üreticisine İmamoğlu'nun kendisine yakın üreticilerinden limon aldırdığını söyletiyor.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ''Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyrun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın #HalkınBelediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözcüsü Murat Ongun, kameramanın görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ve yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.









Ongun'un açıklamasının ardından görüntüleri ortaya çıkaran Cumuhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Haberi ilk duyurduğumda bin tane komplo üretenler! Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" diyerek Ongun'un açıklamasını retweet etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: