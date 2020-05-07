Ekrem İmamoğlu'nu "kanını akıtır sana içiririm" diye tehdit eden şahıs hakkında tahliye kararı!

07 Mayıs 2020 Perşembe, 14:00

Fotoğraf: AA

Ekrem İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği elektronik postalarla 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Görgünoğlu tahliye edildi.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu elektronik posta aracılığıyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmıştı.

9 Nisan'da tutuklanan Görgünoğlu hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret ve imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede şüpheli Görgünoğlu’nun, e-mail ve Twitter hesaplarından İmamoğlu'na hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının polis raporu ile tespit edildiği belirtilmişti.

İTİRAF ETMİŞTİ

Şüphelinin de bu durumu savunmasında itiraf ettiği belirtilen iddianamede, ısrarlı ve zincirleme tehdit ve hakaretlerin, içeriği ile mağdurda büyük bir korku ve paniğe sebep olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu bildirimiş, Görgünoğlu'nun 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

'KANINI SANA İÇİRİRİM' DEDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Tuna Görgünoğlu Ekrem İmamoğlu’na yolladığı tehdit mailinde "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" demişti.