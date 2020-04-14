Ekvador'da koronavirüs: Ülkenin en büyük kentinde tabut kalmadı
Ekvador'un en büyük kenti Guayaquil'de mezarlıklar ve morglar koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin cesetleriyle baş edemez hale geldi. Kentte 10 gün içinde 300 cesedin sokaklara bırakıldığı haber veriliyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kentte ahşap tabut kalmadığı için bazı kişilerin yakınlarının cesetlerini kolilerde taşıdığı görülüyor.
Salgında yakınlarını kaybeden bazı aileler, sekiz gündür ölülerini toprağa vermek için beklediklerini söylüyor. Cesetleri hastanelerden almak için 15 gündür beklediklerini söyleyenler var.
15 GÜNDÜR CENAZELERİNİ DEFNETMEK İÇİN BEKLİYORLAR
Kimi kent sakinleri bahçelerinde tuttukları cesetlerin çürümeye başladığını ve tanınamaz hale geldiğini anlatıyor.
Resmi verilere göre Ekvador'da vaka sayısı 7.529 ölü sayısı da 355. Ancak birçok kişi bu sayıların gerçekçi olmadığını söylüyor. Mezarlıkta yakınlarını toprağa vermek için bekleyen Bir Guayaquilli, "Açıklanan sayılar gerçeği yansıtmıyor. Sadece burada 10-15 kaybımız" var dedi.
Ekvador Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos ise "Eskiden Guayaquil'de ortalama 35 kişi ölüyordu. Bu sayı şimdi 150. Önceden cenaze işlemlerini aile yakınları ve morglar yürütürdü. Şimdi bunu hükümet devraldı. Tedbirler aldık fakat çok büyük bir eylem planına ihtiyacımız var. Sizi temin ederim ki bugün toplanacak bir ceset bulunmuyor" dedi.
Sosyal medyada cesetlerin sokağa bırakılma görüntüler infiale neden olmuştu.
Latin Amerika'daki sağlık sistemleri salgınla mücadelede zorlanıyor.
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