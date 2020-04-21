Elektrik ve Doğalgaz faturaları neden yüksek geldi? Zorunlu Bağış mı var?

21 Nisan 2020 Salı, 18:38

EPDK kararına göre 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sosyal mesafe kuralına uymak adına sayaç okuma yapılmayacak, abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecekti. Ancak bazı yurttaşlar ortalama kullanım bedeline göre kesilen faturaları yüksek buldu. Milyonlarca aboneyi ilgilendiren konuyla ilgili bir çok şikayet bilgisi Cumhuriyet Tv’ye de iletildi. Faturalar neden yüksek geliyor? Sosyal medyadan gelen farklı faturalar sonrası akıllara “zorunlu bağış mı yapılıyor?” sorusu da geldi.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek gelen faturalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtladı. Yüksek fatura şikayetinin kendisine de sık sık geldiğini belirten Ağaoğlu, kayıp kaçak bedelinin yasal hale geldiğini, bunu da enerji tüketiminin içine gizlediklerini savundu. Görevlilerin sayaç okumak için hanelere gelmediği halde neden faturalarda ‘sayaç okuma bedeli’ adı altında para alındığını soran Ağaoğlu, “gelmiyorsanız neyin bedelini alıyorsunuz?” dedi.

Faturasının yüksek geldiğini düşünen yurttaşların neler yapması gerektiğini de anlatan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Zorunlu bağış mı var?” şeklindeki soruya “hayır” diyerek itiraz yollarını tek tek anlattı.