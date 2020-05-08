Elon Musk bebeğinin ismini neden ‘X Æ A-12’ koyduğunu anlattı: İnsan dilinin modası 10 yıl içinde geçecek
Space X CEO’su Elon Musk, bebeğine ‘X Æ A-12’ adını verme sebebini anlattı. Musk, yeni beyin teknolojilerinin gelişmesiyle konuşulan dillerin yakında kullanılmayacağı için bebeğine bu ismi verdiğini söyledi.
Milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi Grimes ile birlikte bu hafta dünya gelen bebeklerine anlaşılması ve telaffuzu güç ‘X Æ A-12’ adını vermelerine gerekçe olarak, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek" öngörüsünü gösterdi.
Joe Rogan’ın hazırladığı bir podcaste katılan Musk, önce, bebeğin adını telaffuz etmekte zorlanan sunucuya yardım ederek şu açıklamada bulundu; “Partnerim bu fikirle çıkageldi, isimler konusunda harikadır. Başta X harfi, daha sonra Æ, bu da ‘ash’ (kül) olarak telaffuz ediliyor. A-12 ise benim katkım, CIA’in keşif uçağı ‘Archangel-12’yi (Başmelek) ima ediyor, gelmiş geçmiş en havalı uçak.”
How to pronounce @elonmusk daughter name. (Æ A-12 Musk) pic.twitter.com/JufnerqRwP— Farhan Hani Halim (@FarhanHani) May 7, 2020
Bir robot ismini andıran bu isim nedeniyle konuşmanın yapay zekâya evrilmesi üzerine Musk, insan beyni ve bilgisayarlar arasında doğrudan iletişim kuracak bir arayüz oluşturmayı hedefleyen ‘Neuralink’ projesine atıfta bulundu.
Bu yeni teknoloji sayesinde dillerin modasının geçebileceğini söyleyen Musk, teknolojinin şu anki hızında ilerlemeye devam etmesi halinde, ‘en iyi ihtimalle’ bunun beş ila 10 yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti.
“Çok daha hızlı iletişim kurabileceksiniz ve çok daha kesin. Dile ne olacağı konusunda emin değilim” diyen Musk, insanların halihazırda kısmen cyborg ya da yapay zekayla simbiyoz (ortak yaşam) ilişki içinde olduğunu ve ‘donanımlarının güncellenmesi’ gerektiğini savundu.
Kaynak: Sputnik
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