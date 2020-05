Elon Musk bebeğinin ismini neden ‘X Æ A-12’ koyduğunu anlattı: İnsan dilinin modası 10 yıl içinde geçecek

Milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi Grimes ile birlikte bu hafta dünya gelen bebeklerine anlaşılması ve telaffuzu güç ‘X Æ A-12’ adını vermelerine gerekçe olarak, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel dillerin modasının geçecek" öngörüsünü gösterdi.

Joe Rogan’ın hazırladığı bir podcaste katılan Musk, önce, bebeğin adını telaffuz etmekte zorlanan sunucuya yardım ederek şu açıklamada bulundu; “Partnerim bu fikirle çıkageldi, isimler konusunda harikadır. Başta X harfi, daha sonra Æ, bu da ‘ash’ (kül) olarak telaffuz ediliyor. A-12 ise benim katkım, CIA’in keşif uçağı ‘Archangel-12’yi (Başmelek) ima ediyor, gelmiş geçmiş en havalı uçak.”

How to pronounce @elonmusk daughter name. (Æ A-12 Musk) pic.twitter.com/JufnerqRwP