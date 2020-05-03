Elon Musk, Twitter'dan duyurdu: Sahibinden satılık

03 Mayıs 2020 Pazar, 17:00

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması yönünde yaptığı çağrı ile tepki çeken Tesla ve SpaceX Ceo’su Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımla yine gündem oldu.

Musk, söz konusu paylaşımında neredeyse tüm eşyalarını satacağını ve artık ev sahibi olmayacağını açıkladı.

Musk, CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili olarak, “İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika'ya getiren ya da Amerika'yı inşa ettiği değerlere aykırı” diye konuşmuştu.

“AMERİKA'YI ÖZGÜRLEŞTİRİN’

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda 33,4 milyon takipçisinin olduğu Twitter'dan yayımladığı mesajlar nedeniyle salgını ciddiye almamak ve yanlış bilgiler paylaşmakla suçlanmıştı.