Emekli maaşları bugün yatırılmaya başlıyor! Kim ne zaman alacak?

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:32

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirtti.

Yeni takvime göre SSK'liler 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

3 ay işten çıkarılma yasağı ise emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenleri kapsamayacak.

Yılmaz, "Bayram için mayısta ödenecek 1000 liralık ikramiyeyi nisanda ödedik. En düşük emekli aylığını 1.500 liraya yükselttik" diye konuştu.



Kaynak: Ntv