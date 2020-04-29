Emenike'den 'sıcak virüsü öldürür' yalanlaması!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 08:56

Son olarak Westerlo forması giyen eski Fenerbahçeli Emenike sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Instagram üzerinden canlı yayın yapan Nijeryalı koronavirüs ile ilgili düşüncelerini aktarırken, ”Virüs sıcakla gidecek diyorlardı ama Nijerya’da hava 35 derece, kimse gerçeği bilmiyor” ifadelerini kullandı. İşte Emenike’nin açıklamalarından satır başları:

''HERKES BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR”

''Virüsten korkmuyorum. Ailem iyi. Etrafımda kimsede virüs yok, sadece ailem var zaten, başka kimse yok. Virüs sıcakla gidecek diyorlardı. Nijerya’da hava 35 derece. Herkes virüsle ilgili bir şeyler söylüyor, kimse gerçeği bilmiyor.

Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Fenerbahçe’yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim.''

