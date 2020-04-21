Emirates uçak seferlerine yeniden başlıyor: Salgın sonrası yolculuklarda neler değişiyor?

21 Nisan 2020 Salı, 16:11

Dünyanın en büyük hava yollarından Dubai merkezli Emirates sınırlı da olsa uçuşlarına yeniden başlıyor. Şirketin koronavirüse karşı aldığı önlemler salgın sonrası havacılık sektörünün gideceği yöne ilişkin de ipuçları içeriyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre;

*Emirates uçak yolculuklarında üç kişilik bir koltuk sırasını iki kişiye satacak ortadaki koltuk boş olacak.

*Kabin ekibi maske ve eldiven takacak.

*Virüs bulaşmaması adına dergi ve gazeteler uçağa konmayacak.

*Uçağın içine kabin bağayı alınmayacak. Sadece kişisel bir çanta laptop veya bebek bakım ürünlerine izin verilecek.

*Uçağa binecek her yolcunun maske ve eldiven takması zorunlu olacak.