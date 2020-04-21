Emirates uçak seferlerine yeniden başlıyor: Salgın sonrası yolculuklarda neler değişiyor?
Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden Emirates uçak seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu. Şirketin koronavirüs salgını devam ederken uçaklarında açıkladığı önlemler bundan sonra uçak yolculuklarının nasıl olacağına dair ipuçları da veriyor. Şirket uçuşlarda bir süre dergi ve gazete bulundurmayacak, kabin bagajlarına izin verilmeyecek.
Dünyanın en büyük hava yollarından Dubai merkezli Emirates sınırlı da olsa uçuşlarına yeniden başlıyor. Şirketin koronavirüse karşı aldığı önlemler salgın sonrası havacılık sektörünün gideceği yöne ilişkin de ipuçları içeriyor.
Bloomberg'de yer alan habere göre;
*Emirates uçak yolculuklarında üç kişilik bir koltuk sırasını iki kişiye satacak ortadaki koltuk boş olacak.
*Kabin ekibi maske ve eldiven takacak.
*Virüs bulaşmaması adına dergi ve gazeteler uçağa konmayacak.
*Uçağın içine kabin bağayı alınmayacak. Sadece kişisel bir çanta laptop veya bebek bakım ürünlerine izin verilecek.
*Uçağa binecek her yolcunun maske ve eldiven takması zorunlu olacak.
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