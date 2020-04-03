Emniyet'ten kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: "Desensiz başlık" yerine "başörtüsü"

03 Nisan 2020 Cuma, 16:21

Fotoğraf: Ajans arşivi

Yayımlanan yeni yönetmelikte, başını örten polislerle ilgili kullanılan "başlık, desensiz giysi" tanımı kaldırıldı ve yerine "başörtüsü" ifadesi getirildi.

Yeni yönetmelikte, daha önce başını örtmek isteyen polislerle ilgili yapılan "başlık, desensiz giysi" tanımının yerine, "başörtüsü” ifadesi kullanıldı.

Başını örtmek isteyen kadın personellerin başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz; polislerin koyu lacivert; çarşı ve mahalle bekçilerinin acı kahve renkte kumaştan örtü kullanmalarına izin verildi.

2007 yılında yapılan ilk yasal düzenleme ile kamuda başörtüsü serbest bırakılmış, aynı yönetmelik hakimler ile savcılar ve TSK mensupları ile emniyet mensuplarını kapsam dışı bırakmıştı. Daha sonra yapılan düzenleme ile emniyet mensupları da kapsama alınarak, başını örten kadın personelle ilgili "Başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler" ifadeleri kullanılmıştı. Sonraki değişikliklerle “başını kapatan” ve “başlık” ifadeleri de yönetmeliğe eklenmişti.

"KAPATAN" YERİNE "ÖRTEN"

1 Nisan 2020 tarihinde yapılan yeni yönetmelikle birlikte bu ifadeler kaldırılarak, "kapatan" yerine "örten"; "başlık" yerine ise "başörtüsü" ifadelerinin kullanılacağı bildirildi.

Yönetmelikte, kumaş başörtüsü için şu ifadeler kullanıldı:

"Başını örten bayan personel için başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde desensiz, polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaştan yapılır"